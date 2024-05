Krzysztof Ibisz znów zostanie ojcem! Jego żona pokazała brzuszek

Krzysztof Ibisz spodziewa się kolejnego dziecka! Z poprzednich małżeństw 59-letni prezenter ma dwóch synów — Maksymiliana, którego matką jest Anna Zejdler, oraz Vincenta, którego matką jest Anna Nowak-Ibisz. Obecna żona gwiazdora Polsatu, Joanna, zostanie mamą po raz drugi. Zakochani szczęśliwą wiadomością podzielili się w sieci.

Krzysztof Ibisz zostanie ojcem

Wiadomo, że Krzysztof Ibisz poznał swoją ukochaną na samym początku pandemii w 2020 roku w jednym z klubów sportowych. –On, mimo że po treningu, był stylowy i elegancki. Zdziwiłam się, że podszedł. Gdy powiedziałam mu, że ćwiczę jogę bikram, poprosił o podanie mojego konta na Instagramie. Wkrótce napisał z zaproszeniem na kawę – opowiadała w „Pani” młodsza od niego o 27 lat lekarka.

– Zobaczyłem Asię, stała przy recepcji i po prostu piorun od razu, strzeliło, błyskawice, piorun sycylijski. Pomyślałem sobie, że marzyłbym o tym, żeby być z tą kobietą i żeby ona była moją żoną. Po prostu poczułem, że to jest to. Poczułem, że to jest ta osoba — opowiadał z kolei Krzysztof Ibisz w programie Izabeli Janachowskiej.

W 2021 roku stanęli na ślubnym kobiercu, natomiast w 2022 roku doczekali się narodzin syna, któremu dali na imię Borys. Prezenter miał wtedy 57 lat. — Być może są super ojcowie w wieku lat 20, ale wydaje mi się, że z wiekiem bardziej dochodzimy do wniosku, że w życiu tego dziecka nie da się nic przewinąć i drugi raz przeżyć. Raz powie pierwsze słowo, raz zje pierwszy stały pokarm, raz pierwszy raz uśmiechnie się do nas i trzeba celebrować te chwile, być w tym procesie — mówił dla „Plejady”.

We wtorkowy wieczór 21 maja okazało się, że Krzysztof Ibisz po raz kolejny będzie mógł sprawdzić się w roli ojca. Na instagramowym profilu Joanny Ibisz pojawiło się bowiem zdjęcie, na którym małżonkowie pozują ze swoim synem, Borysem. Na fotografii widać, jak sukienka podkreśliła brzuszek półfinalistki 2. edycji „Top Model”.

„Będzie nas więcej” — napisała.

Pod postem momentalnie pojawiło się mnóstwo gratulacji internautów i serdecznych komentarzy. Wśród nich czytamy: „Gratuluję!”, „Asiu, super wiadomość”, „Fantastycznie” czy „Ale super, rośnijcie zdrowo!”.

