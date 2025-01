Nie żyje wybitny reżyser. David Lynch miał 78 lat

Media obiegła niezwykle smutna wiadomość o śmierci Davida Lyncha. Wiadomość o jego odejściu opublikowano na jego oficjalnym profilu na Facebooku. „Z głębokim żalem my, jego rodzina, ogłaszamy odejście człowieka i artysty, Davida Lyncha. W tym momencie docenilibyśmy odrobinę prywatności. Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka dziura. Ale, jak mawiał: «Patrz na pączka, a nie na dziurę»” – czytamy w oświadczeniu.

Filmografia Davida Lyncha

David Keith Lynch urodził się 20 stycznia 1946 w Missoula w USA, jako syn naukowca i nauczycielki angielskiego. Sam jednak nie przepadał za nauką. – Jako dziecko uważałam świat za całkowicie fantastyczny. Oczywiście, miałem zwykłe obawy, jak chodzenie do szkoły... Dla mnie w tamtym czasie, szkoła była przestępstwem przeciwko młodym ludziom. Niszczyła nasiona wolności. Nauczyciele nie zachęcali do wiedzy ani pozytywnego nastawienia – wspominał w jednym z wywiadów.

Później postanowił studiować malarstwo, a w 1967 roku w Pennsylvania Academy nakręcił swój pierwszy krótkometrażowy film, „Six Men Getting Sick (Six Times)”. Następnie Lynch postanowił poeksperymentować z połączeniem animacji i aktorstwa, co poskutkowało tym, że w 1970 roku rozpoczął studia filmowe w AFI Conservatory w Los Angeles – miejscu, które później nazwał „całkowicie chaotycznym i niezorganizowanym, co było świetne, bo szybko uczyłeś się, że jeśli chcesz coś zrobić, musisz to zrobić sam. Chcieli pozwolić ludziom robić swoje”.

Trzeba przyznać, że David Lynch w pełni wykorzystał tamtejsze nauki i stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych i charakterystycznych amerykańskich reżyserów filmowych. Wypracował własny styl, w którym równie istotną rolę odgrywają wszystkie elementy dzieła: postacie, światło, montaż, muzyka. W swoich filmach często odwoływał się do elementów surrealistycznych, chętnie tworzył wariacje na temat ludzkiej podświadomości, marzeń i fobii.

Światową sławę przyniósł Lynchowi zrealizowany w 1989 roku wspólnie z Markiem Frostem serial telewizyjny „Miasteczko Twin Peaks”. Historia śledztwa w sprawie śmierci Laury Palmer spotkała się z uznaniem widzów i krytyków. Do tej przełomowej produkcji nawiązywali w kolejnych latach liczni twórcy filmowi. Rok po zakończeniu drugiego sezonu „Twin Peaks” powstał pełnometrażowy prequel „Ogniu, krocz za mną”, pokazany w Cannes. Do słynnego miasteczka reżyser wrócił ponownie w roku 2017, reżyserując „Twin Peaks: The Return”, czyli swoisty „trzeci sezon” swojego najsłynniejszego dzieła.

David Lynch był nominowany do Oscara za najlepszą reżyserię za dramat biograficzny "Człowiek słoń", a także filmy kryminalne "Blue Velvet" i "Mulholland Drive". Na koncie ma także Złotą Palmę za "Dzikość serca" (1990). W zeszłym roku reżyser ujawnił, że zdiagnozowano u niego rozedmę płuc. Z powodu swojego stanu nie mógł opuszczać domu. Mimo problemów zdrowotnych artysta zapewniał w mediach społecznościowych, że "nigdy nie odejdzie na emeryturę".

