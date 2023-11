Krzysztof Ibisz o śmierci Gabriela Seweryna. „Co jest z nami nie tak?”

Od kilku dni media ujawniają kolejne informacje na temat śmierci Gabriela Seweryna. Projektant znany z "Królowych życia" miał nie otrzymać pomocy od ratowników medycznych. Okoliczności tego zdarzenia są już badane przez prokuraturę. Teraz w sprawie publicznie wypowiedział się także Krzysztof Ibisz.

Gabriel Seweryn nie żyje. Krzysztof Ibisz komentuje

Do skandalicznego zachowania doszło we wtorek 28 listopada. Około godziny 13:00 bohater „Królowych życia” udostępnił na Instagramie transmisję, podczas której było widać karetkę, jaka przyjechała na jego wezwanie, ale nie chciała go zabrać do szpitala. Projektant futer wołał o pomoc, aż zanosił się płaczem i mówił, że się dusi. Ratownicy medyczni nie zdecydowali się pomóc, ponieważ według nich celebryta i jego towarzysz byli agresywni. Na miejsce wezwali policję.

Finalnie Gabriel Seweryn dojechał do szpitala taksówką około 15:30. Okazało się, że było już za późno. – Wykonano badania laboratoryjne, podłączono pacjentowi płyny i podano mu leki. Po około dwóch godzinach, kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia – tłumaczyła rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego Ewa Todorov i dodała, że mimo podjętej reanimacji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. O godzinie 18:00 stwierdzono zgon.

Wiadomo już, że prokuratura podjęła czynności w sprawie okoliczności śmierci Gabriela Seweryna. Teraz na ten temat wypowiedział się także Krzysztof Ibisz. Podkreślił, że nie znał 56-latka, ale poruszył go filmik, na którym błagał on o pomoc. Prezenter we wpisie poruszył też temat ludzkiej znieczulicy, która w tym roku niestety dała o sobie znać.

„Nie znałem człowieka, ale fakty układają się w przerażającą całość. Widzę film na social mediach, jak porażony bólem z trudem łapiący oddech mężczyzna prosi o ratunek, mówi, że go boli w klatce piersiowej, że trudno mu oddychać. W oddali stoi (rozumiem, że wezwana do niego) karetka. Czytam, że on i jego znajomy próbowali wezwać taksówkę. Z relacji wynika, że pierwszy taksówkarz odmawia transportu, bo mówi, że ktoś inny zamówił kurs, mimo że tłumaczą mu, że potrzebują pilnie na SOR… Człowiek po kilku godzinach umiera, choć pomoc była o krok” – zaczął Krzysztof Ibisz.

W dalszej części wpisu Krzysztof Ibisz nawiązał do tragicznych wydarzeń, o których można było usłyszeć w mediach w ostatnim czasie. „Kilka tygodni wcześniej biegający po ulicy z nożem szaleniec nie zwrócił niczyjej uwagi, aż zabił dziecko na poznańskiej ulicy, a agresywny wobec dziecka (co widzieli sąsiedzi na placu zabaw) i kopiący psa na spacerze (bo za nim nie nadążał) żołnierz MW w Gdańsku nie zaniepokoił nikogo, aż dokonał mordu na własnym synu”. W końcu prezenter zapytał internautów: „Hej, ludzie, co jest z nami nie tak? Czy tak bardzo musimy być zajęci własnymi sprawami, żeby takich sygnałów nie widzieć i nie reagować, kiedy dzieje się zło i można je zatrzymać?”.

Komentarze internautów pod wpisem Ibisza

Pod opublikowanym w środowy wieczór 29 listopada wpisem Krzysztofa Ibisza pojawiło się mnóstwo komentarzy oburzonych fanów. Czytamy: „Znieczulica w naszym kraju to zaczyna być chleb powszedni! Szkoda i przykre bardzo, nie o taka Polskę walczyli nasi przodkowie, oddając życie”, „Niestety dużo prawdy w powyższym wpisie. Szkoda każdego człowieka”, „Ludzie nie tylko nie zauważają innych ludzi w potrzebie, ale także szydzą z nich, jak ktoś prosi o pomoc” czy „Polska służba zdrowia w pigułce. Człowiek umiera na oczach publicznych i nikt mu nie jest w stanie pomóc”.

