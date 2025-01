David Lynch nie żyje. Jego twórczość znały miliony

David Lynch to amerykański reżyser, scenarzysta i artysta multimedialny. Znany jest z niepowtarzalnego stylu filmowego łączącego w sobie elementy surrealizmu, horroru i noir. Jego prace są często opisywane jako zaskakujące, głęboko symboliczne i niezwykle sugestywne. Lynch nigdy nie bał się poruszania trudnych tematów ani eksplorowania mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.

Jednym z kluczowych elementów jego twórczości jest surrealizm. Jego filmy, takie jak "Mulholland Drive" czy "Głowa do wycierania", przeniknięte są snami, koszmarami oraz nieoczywistymi zdarzeniami. Lynch posługuje się surrealistycznymi obrazami i niestandardową narracją, co prowokuje widza do refleksji i interpretacji.

Odpowiada również za kultowy serial "Twin Peaks" opowiadający historię zabójstwa Laury Palmer.

David Lynch nie żyje. Miał 78 lat

Informację o śmierci 78-letniego reżysera podano w czwartek na oficjalnej stronie reżysera na Facebooku.

facebook

"Z głębokim żalem my, jego rodzina, zawiadamiamy o śmierci Davida Lyncha. Bylibyśmy wdzięczni za odrobinę prywatności w tym czasie. Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka pustka" – napisano.

W ubiegłym roku reżyser ujawnił, że po całym życiu z papierosem w dłoni (palił od ósmego roku życia – red.) zdiagnozowano u niego rozedmę płuc.

– Trudno z tym żyć. Ledwo mogę przejść przez pokój. To tak, jakby chodzić z plastikową torbą (owiniętą – red.) dookoła głowy – mówił w wywiadzie dla magazynu "People".

Podczas jakiejkolwiek aktywności fizycznej Lynch musiał też korzystać z aparatu dostarczającego tlen. Przez chorobę nie mógł wychodzić z domu, choć – jak żartował – "nigdy nie lubił tego robić, wiec to dobra wymówka".