Cezary Pazura „znalazł się” w kosmosie! „Do mnie to nie dociera”

Cezary Pazura to aktor i komik, który grał w niezliczonej ilości polskich komedii, a także prowadził różne programy satyryczne. Teraz został doceniony przez dwóch astronomów, którzy odkryli planetoidę 2013 AS24. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zaakceptowała już nazwę. Ciało niebieskie nazwane została na cześć artysty, aby upamiętnić i docenić jego dorobek artystyczny.

„Pazura" krąży pomiędzy Jowiszem a Marsem

Planetoidę odkryli 4 stycznia 2013 roku dwaj Polacy, Michał Kusiak i Michał Żołnowski, prowadząc obserwacje w Obserwatorium Rantiga w Tincanie we Włoszech. Wcześniej rozpoznali oni już wiele skał i wprowadzili w ten sposób na niebo kilka polskich nazw. Wspomniane ciało niebieskie nazwane na cześć aktora, nie jest jeszcze do końca zbadane. Na to potrzeba wiele lat. Wiadomo jednak, że jego okres obiegu wokół słońca zajmuje 5,48 lat. Znajduje się w pasie oddzielającym Jowisza i Marsa.

30 kwietnia Michał Kusiak, jeden z odkrywców, poinformował, że IAU zaakceptowała nową nazwę, która pojawi się we wszystkich bazach danych i czasopismach astronomicznych. „Nazwa wkrótce pojawi się we wszystkich bazach danych i katalogach tj. w NASA — SSD, IAU Minor Planet Center, Harvard Smithsonian; w programach do obliczeń, książkach i czasopismach w swoim czasie” — zdradził na swoim Facebooku astronom.

Astronauci o hołdzie dla Cezarego Pazury

Jedną z reguł nazywania obiektów astronomicznych, zatwierdzonych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, jest prawo do wymyślenia swojej nazwy przez odkrywców planetoidy. Taka możliwość pojawia się, gdy ciało niebieskie jest już dobrze poznane. Wtedy dostaje kolejny numer na liście planetoid i może otrzymać przydomek.

Michał Kusiak i Michał Żołnowski postanowili uczcić dorobek komediowy aktora i okrzyknęli planetoidę jego nazwiskiem. „Pewnie wielu z was miało okazję śmiać się podczas oglądania zwariowanych polskich komedii, w których Cezary Pazura odgrywał swoje genialne role. Jako wyraz uznania dla aktora wpadłem na taki żart, żeby «trafił do nieba»… albo na niebo w sensie dosłownym” — tłumaczył Kusiak na Facebooku.

To nie jedyne Polskie nazwy w kosmosie. W biuletynie, w którym opublikowana została planetoida z nazwiskiem Pazury, można znaleźć jeszcze dwa inne rodzime akcenty. Są to: planetoida (319636) Dziewulski oraz planetoida (191775) Poczobut. Nawiązują do polskich astronomów Władysława Dziewulskiego i Marcina Poczobutta–Odlanickiego. A co o całej sytuacji sądzi wspomniany wcześniej Cezary Pazura?

– Do mnie to nie dociera. Powiem rodzinie, bo to niekoniecznie muszę być ja, niech oni się też identyfikują – wyznał aktor w radiu RMF FM.

