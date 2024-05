Dagmara Kaźmierska przerwała milczenie. „Nie uciekłam, bo nie mam przed czym”

W ostatnich tygodniach nie milkną kolejne doniesienia na temat Dagmary Kaźmierskie. Po tym, jak „Goniec” opublikował śledztwo dziennikarskie na temat wydarzeń z jej kryminalnej przeszłości, w mediach rozpętała się prawdziwa burza. Celebrytka z uwielbianej przez wiele osób gwiazdy, momentalnie stała się „persona non grata”, a zarówno TVN, jak i Polsat, podjęli decyzję o usunięciu programów z jej udziałem z sieci. Teraz „Królowa życia” odniosła się do komentarzy, jakoby uciekła przed aferą za granicę. Jej słowa mogą zastanawiać.

Dagmara Kaźmierska o ucieczce za granicę

Chociaż od lat wiadomo było, że Dagmara Kaźmierska spędziła kilkanaście miesięcy w więzieniu, nie były znane szczegóły jej sprawy. Otóż okazało się, że została skazana m.in. za czerpanie korzyści majątkowych z prowadzenia agencji towarzyskiej, nakłanianie do gwałtu czy przemoc wobec prostytutek, które dla niej pracowały, a „Goniec” opublikował zeznania poszczególnych z nich.

Po ujawnieniu tych informacji, programy z celebrytką zniknęły z serwisów streamingowych, a ona sama nie pojawiła się w finale „Tańca z gwiazdami”. „Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić. Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI – a nie miejsce do gnębienia kobiet” — pisała wtedy.

Wiadomo, że celebrytka wyjechała do Hurgady, co media przedstawiały jako ucieczkę przed zamieszaniem w Polsce. Teraz jednak Dagmara Kaźmierska stanowczo zaprzeczyła tym informacjom. 49-latka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Egiptu i podziękowała fanom za wsparcie. „Krytykuj moje życie, dopiero gdy twoje będzie dawało dobry przykład. Kochani, dla tych, co jeszcze we mnie wierzą, dajcie mi jeszcze chwilę — zaczęła. W dalszej części swojej relacji natomiast odniosła się do plotek.

„Dla snujących teorie spiskowe — nie uciekłam z kraju, bo nie mam przed kim, bądź przed czym. Po prostu jestem w domu, gdzie mieszkam od lat kilku” — dodała Dagmara Kaźmierska.

Warto dodać, że w Hurgadzie celebrytka ma apartament, a także prywatny jacht, który nazwała „Queen of Life”. Wiadomo też, że na miejscu organizuje rejsy dla turystów po Morzu Czerwonym.

Czytaj też:

Policjanci byli klientami agencji Dagmary Kaźmierskiej. „Korzystali z dziewczyn za darmo”Czytaj też:

Przeszłość byłego męża Kaźmierskiej. „Brylował w narkotykach. Ściągał haracze. Miał na koncie porwanie”Czytaj też:

Ujawniono wyniki oglądalności „Tańca z gwiazdami”. Afera pomogła show