Luna zaśpiewała na Eurowizji 2024! Zobaczcie wszystkie występy pierwszego półfinału

Wszystkie występy pierwszego półfinału Eurowizji 2024 za nami. Po pięciu latach przerwy Eurowizję komentował dla Telewizji Polskiej ponownie Artur Orzech. Tegoroczny konkurs otworzyła trójka artystów, których poznaliśmy podczas ubiegłych edycji, w tym Eleni Fureira, Chanel Terrero i Eric Saade. Imprezę w Malmo poprowadziły uwielbiana szwedzka tancerka i prezenterka Petra Mede i aktorka Malin Akerman.

Zobaczcie, jak wyglądały występy wszystkich 15 artystów, którzy zaprezentowali swoje piosenki we wtorek 7 maja.

Eurowizja 2024. Wszystkie występy pierwszego półfinału

Cypr – Silia Kapsis

Silia Kapsis, chociaż ma grecko-cypryjskie korzenie, to urodziła się w Australii. Ma zaledwie 17 lat.



Serbia – Teya Dora

Serbię reprezentowała Teya Dora, która wcześniej zasłynęła utworem „Džanum” ze znanym fragmentem, w którym śpiewa słowa „Moje more, moje more”. Na Eurowizji zaprezentowała piosenkę „Ramonda”. Ballada ma wielu fanów, ale Teya Dora startowała z miejsca nazywanego „death spotem”, ponieważ bardzo rzadko daje on wykonawcy miejsce w finale.

Litwa – Silvester Belt

Silvester Belt prezentowała energiczny utwór „Luktelk”. W tym roku wyjątkowo dużo państw zdecydowało się na piosenki w językach narodowych. Litwa jest jednym z nich.

Irlandia – Bambie Thug

Irlandia postawiła na odważny wybór, jakim jest utwór „Doomsday Blue” w wykonaniu Bambie Thug. Thug jest osobą niebinarną i mówi o sobie per „wiedźmia”. Na scenie widzieliśmy więc mroczne rytuały.

Kraje Wielkiej Piątki i poprzedni zwycięzcy

W tym roku wyjątkowo w półfinałach zaprezentowały się też reprezentanci krajów, które automatycznie awansują do finału – są to poprzedni zwycięzcy, czyli Szwecja, oraz kraje tak zwanej Wielkiej Piątki, czyli te, które wpłacają najwięcej pieniędzy do Europejskiej Unii Nadawców (EBU), która organizuje konkurs.

Jednym z takich krajów jest Wielka Brytania, którą reprezentuje Olly Alexander, znany na całym świecie z zespołu Years & Years. Prezentował utwór „Dizzy”. Pozostałe kraje Wielkiej Piątki to Niemcy, Hiszpania, Włochy i Francja. W poprzednich latach kraje, które automatycznie awansują, nie występowały w półfinałach.

Ukraina – Jerry Heil i Alyona Alyona

Ukraina postawiła w tym roku na duet bardzo znanych w kraju wokalistek – Jerry Heil i Alyony Alyony. W utworze „Teresa & Maria” łączyły balladowy wokal i rap. Co ciekawe, raperka Alyona Alyona ma na koncie współpracę między innymi z Żabsonem.

Polska – Luna

Luna postawiła na bardzo wyrazistą oprawę swojego występu. Na scenie widzieliśmy między innymi dwie ruchome wieże, jak i przebranych tancerzy. W wizualizacjach pojawia się również gigantyczny koń. Wszystko to nawiązuje do piosenki „The Tower” i motywu przewodniego z teledysku – gry w szachy.

Chorwacja – Baby Lasagna

Chorwacki reprezentant Baby Lasagna ma prawdziwą historię „od zera do bohatera”. Do preselekcji dostał się z miejsca rezerwowego, a następnie wygrał je miażdżącą ilością głosów zarówno od jury, jak i widzów. Obecnie jest typowany do wygrania całego konkursu.

Jego utwór „Rim Tim Tagi Dim” opowiada o trudnościach związanych z przeprowadzką z małej wsi lub miejscowości do dużego miasta, co jest wspólnym doświadczeniem nie tylko wielu Chorwatów, ale też wielu Europejczyków.

Islandia – Hera Björk

Islandię reprezentowała Hera Björk nazywana przez fanów „mamą Eurowizji”. W konkursie występuje piąty raz, chociaż tylko raz mogliśmy usłyszeć ją z jej własną piosenką – 14 lat temu. W pozostałych przypadkach prezentowała się jako chórzystka innych reprezentantów. Tym razem zaśpiewa utwór „Scared of Heights”.

Niemcy – Isaak

Kolejnym występem gościnnym w pierwszym półfinale to niemiecki wokalista Isaak. Na jego utwór „Always on the Run”, podobnie jak na innych automatycznie zakwalifikowanych do finału, nie można jednak oddać głosu przed finałem.

Słowenia – Raiven

Słowenię reprezentowała wokalistka Raiven. Tekst jej bardzo klimatycznej piosenki „Veronika” nawiązuje do historii Veroniki Deseniski, która została oskarżona o czary w XV wieku. Mimo że sąd zdecydował, iż jest niewinna, została utopiona. Występ Raiven zawiera więc wiele nawiązań do żywiołu, jakim jest woda.

Finlandia – Windows95man

Fiński występ w wykonaniu duetu Windows95man wiąże się z licznymi kontrowersjami. Najpierw jeden z wykonawców musiał zmienić swój strój, aby nie było na nim widać logo znanego systemu operacyjnego (stąd efekt „rozmycia” na koszulce). Potem przedmiotem dyskusji wśród organizatorów była… bielizna wokalisty. Ostatecznie zdecydowano, że może on wystąpić w bardzo skąpych majtkach tworzących iluzję tego, że jest półnagi od pasa w dół. Nic dziwnego, że tytuł ich utworu to „No Rules!”.

Mołdawia – Natalia Barbu

Natalia Barbu reprezentująca Mołdawię, podobnie jak Hera Björk występowała już kiedyś na Eurowizji – było to w 2007 roku, kiedy zajęła wysokie 10. miejsce.

Szwecja – Marcus i Martinus

Ostatnim krajem, który występował w pierwszym półfinale gościnnie, ponieważ automatycznie kwalifikuje się do finału, jest zeszłoroczny zwycięzca – Szwecja. W tym roku z utworem „Unforgettable” kraj reprezentują norwescy bracia bliźniacy – Marcus i Martinus.

Chociaż na automatycznych finalistów nie można oddać głosu, to obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji mogli oddawać głosy w pierwszym półfinale na swoich faworytów.

Azerbejdżan – Fahree i Ilkin Dovlatov

Azerbejdżan reprezentował duet Fahree i Ilkin Dovlatov. W utworze „Özünlə Apar” słyszeliśmy między innymi tradycyjny śpiew turecki.

Australia – Electric Fields

Do ludowych nawiązań odwoływała się w swoim występie również Australia. Duet Electric Fields w „One Milkali” nawiązywał do kultury aborygeńskiej, a w występie po raz pierwszy na Eurowizji usłyszeliśmy język Yankunytjatjara.

Portugalia – Iolanda

Wokalistka Iolanda z Portugalii miała bardzo minimalistyczny, ale mocny występ, który może dać jej wejście do finału. Oświetlona mocnym białym światłem wokalistka była ubrana w biały strój, podobnie jak towarzyszący jej tancerze. Utwór „Grito” na pewno zostanie zapamiętany.

Luksemburg – Talia

Luksemburg wrócił do Konkursu Piosenki Eurowizji po 31 latach nieobecności. Zaprezentował się z energicznym utworem „Fighter” w wykonaniu 23-letniej Tali. Artystka była typowana jako jedna z osób, które zaprezentują się w finale tegorocznego konkursu.

