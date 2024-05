Syn Steczkowskiej dosadnie o porażce Luny na Eurowizji. Wystarczyło jedno słowo

Co roku Eurowizja budzi w Polakach wiele emocji. I chociaż według statystyk częściej reprezentantom naszego kraju udaje się awansować do finału imprezy niż odpadać na półmetku, Luna nie jest pierwszą rodzimą artystką, której się to nie udało. Wcześniej widzów konkursu nie zachwycili też Ivan i Delfin, Ich Troje feat. Real McCoy, Lidia Kopania, Marcin Mroziński, Magdalena Tul, Gromee feat. Lukas Meijer, Tulia czy Rafał Brzozowski.

Mimo wszystko jednak wielu polskich fanów Eurowizji po porażce Luny czuje, że zostało oszukanych przez Telewizję Polską, już na etapie preselekcji. Młodej artystce zarzucają, że dostała się do konkursu, ponieważ ma bogatych rodziców i znajomości. Internauci wciąż podkreślają, że władze TVP powinny wybrać Justynę Steczkowską, która miałaby szanse wygrać muzyczny pojedynek w Malmo.

Syn Justyny Steczkowskiej skomentował porażkę Luny

Sama Steczkowska przed półfinałem zapowiadała, że będzie trzymać za Lunę kciuki i życzy jej powodzenia oraz przejścia do finału. Kiedy jednak okazało się, że 24-latka odpadła z konkursu, syn polskiej diwy Leon Myszkowski, nie omieszkał skomentować tego dosadnie w sieci. Wrzucił do sieci zdjęcie z listą krajów, które zakwalifikowały się do finału i napisał: „UPS”, dodając do tego zawiadiacką emotikonę.

Występ Luny skomentowała też już Agnieszka Hekiert, która zajmuje się trenowaniem uczestników w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. – Trochę zabrakło i emisji (dolne dźwięki) i intonacji (skrajne dźwięki) i podczas ruchu czuć było zmęczenie i odpuszczanie. Najpierw warto nauczyć się dobrze chodzić a dopiero potem wziąć udział w maratonie! – stwierdziła w rozmowie z Plejadą.

I chociaż w sieci po występie Luny zawrzało, są też tacy, którzy bronią jej wykonania. „Po obejrzeniu wszystkich dzisiejszych występów uważam, że Luna zasługiwała na finał” – napisał Ralph Kamiński.

