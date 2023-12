Grażyna Torbicka wraca do TVP? „Jest bardzo podekscytowana”

Grażyna Torbicka przez kilkadziesiąt lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Finalnie dziennikarka rozstała się ze stacją w 2016 roku, przez to, że materiały, które publikowała, były poddawane coraz większej kontroli i zmianom, na które nie wyrażała zgody. Teraz okazuje się, że prezenterka może niebawem znów pojawić się na antenie TVP.

Grażyna Torbicka ostro o Telewizji Polskiej

Grażyna Torbicka była związana z Telewizją Polską już od 1985 roku, a od pierwszej połowy lat 90. prowadziła w stacji autorski program „Kocham Kino”, który miał wielką rzeszę fanów. Widzowie TVP mogli oglądać prezenterkę na antenie aż przez 31 lat – do czasu, gdy w 2016 roku poinformowała o swoim odejściu. Wszystko przez naciski o charakterze politycznym.

– „Kocham kino” był moim programem autorskim. Mimo tego, bez mojej wiedzy, wmontowano do niego dyskusję krytyków filmowych na temat filmu „Ida” Pawła Pawlikowskiego. Głównie w kontekście tego, jak ten film szkodzi polskiej historii. Twierdzono, że Oscar powinien być odesłany – wspominała dziennikarka w rozmowie z polską edycją magazynu „Vogue”.

Po tym wydarzeniu była uprzedzona do TVP. – Z roku na rok ta telewizja stawała się coraz bardziej propagandowa i to w taki sposób, którego nie pamiętam nawet wtedy, gdy byłam nastolatką i oglądałam telewizję jeszcze w czasach PRL-u – mówiła. Teraz jednak, po zmianach w tym medium publicznym, wszystko wskazuje na to, że wróci na antenę w wielkim stylu.

„Kocham Kino” Grażyny Torbickiej wraca do TVP

Według informacji przekazanych przez portal „Plotek”, dziennikarka podzieliła się radosnymi wieściami ze znajomymi z branży za kulisami Gali Rozdania Nagród Filmowców Polskich, która odbyła się w poniedziałkowy wieczór 18 grudnia w hotelu Hilton w Warszawie. Podobno prezenterka ma reaktywować swój program o świecie kina.

– Grażyna Torbicka była na Gali Rozdania Nagród Filmowców Polskich. Rozmawialiśmy z nią w kuluarach i ona mówiła, że wraca do TVP. Twierdziła, że jest po kilku rozmowach i jej cykl o kinie wróci. Bardzo jest tym podekscytowana — wyjawił informator.

