Marianna Schreiber szczerze o poprawianiu urody. „Stosowałam dużo zabiegów”

W ostatnim czasie o Mariannie Schreiber jest szczególnie głośno. Celebrytka kilka miesięcy temu rozstała się z mężem, po czym udzieliła kilku wywiadów i po raz kolejny o sobie przypomniała w mediach. Teraz 31-latka postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów. Ujawniła m.in. co poprawiała w swoim wyglądzie.

Marianna Schreiber o zabiegach medycyny estetycznej

Marianna Schreiber w mediach zadebiutowała kilka lat temu, kiedy to wzięła udział w castingu do „Top Model”. Wówczas jej udział w programie wywołał falę komentarzy w mediach, ze względu na jej małżeństwo z politykiem PiS. Następnie celebrytka wykorzystała rosnącą rozpoznawalność do tego, by m.in. założyć własną partię czy walczyć we freak fightach. Równocześnie cały czas regularnie prowadziła swoje konta w mediach społecznościowych, gdzie niedawno relacjonowała swoją służbę w ramach 18. Brygady Obrony Terytorialnej.

Służba wojskowa nie przeszkadzała jej w tym, by w sieci zamieszczać również swoje roznegliżowane zdjęcia. „Jak będę chciała to będę wstawiała zdjęcia cycków. (...) Dlaczego? Bo nikt już więcej nie będzie mówił mi jak mam żyć” – tłumaczyła, do czego odniósł się już emerytowany generał Roman Polko.

– To nie jest tak, że w wojsku nic nie wolno, ale raczej to, co pokazuje pani Schreiber to autopromocja. Nie ma to nic wspólnego z promocją armii. Wręcz działa to w drugą stronę. Nie jest to żaden poziom, z którego ta jednostka byłaby dumna – ocenił.

Nie powstrzymało to jednak Marianny Schreiber przed dalszymi dyskusjami na temat urody. 31-latka zorganizowała ostatnio na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, podczas której jeden z internautów wprost ją zapytał: „Co oprócz operacji nosa zrobiłaś na twarzy? Jakie zabiegi?”. Celebrytka zdecydowała się szczerze wymienić, co poprawiała w swoim wyglądzie.

„Stosowałam dużo zabiegów na uelastycznienie skóry, zlikwidowanie przebarwień. Terapia osoczem. No i przyznaję się do botoksu. Ale przede wszystkim pozytywne nastawienie do życia” – wyznała.

