Marianna Schreiber pokazała zdjęcie z poligonu. „Jestem bardzo szczęśliwa”

Obecny rok nie zaczął się dla Marianny Schreiber szczęśliwie. Okazało się, że celebrytka przeżywa kryzys w związku z politykiem PiS-u, o którym ten obwieścił w jednym z wywiadów. Teraz celebrytka ujawniła, jak zabija swój smutek. Zdradziła, że spełnia się na poligonie.

Marianna Schreiber już w wojsku

Marianna Schreiber już w zeszłym roku po raz pierwszy trafiła do wojska, kiedy zdecydowała się na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Spędziła tam wówczas 28 dni. – Wojsko to nie miejsce na żarty. (...) Wojsko jakby mnie na nowo ukształtowało. Z każdym dniem zmieniał się tam mój charakter, przekraczałam swoje własne granice, zmieniałam spojrzenie na świat. (...) Wyszłam z wojska jako inny, lepszy człowiek, mam inne podejście do wielu spraw. Wojsko zmieniło mój charakter – mówiła później w rozmowie z „Super Expressem”.

To, że wraca na poligon, Marianna Schreiber ujawniła w marcu tego roku, kiedy media obiegła informacja o jej rozstaniu z mężem. Następnie relacjonowała w sieci swoje przygotowania, aż nadszedł dzień, w którym znów znalazła się w wojsku. Okazuje się, że był to dla niej świetny wybór, ponieważ właśnie tam czuje się znów szczęśliwa.

„Kiedy Ty cieszysz się ładną pogodą w weekend, ja wracam do życia wojskowego. Jak widzicie, jestem w letnim mundurze, pogoda się do niego dopasowała. Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem!” – zaczęła swój wpis na Instagramie.

W dalszej części publikacji celebrytka obwieściła, że zamierza pokazywać, co się dzieje w jednostce. Jednocześnie uprzedziła, że będą zdarzać się momenty, w których nie będzie miała dostępu do telefonu. Napisała: „W miarę możliwości będę wam chciała opowiedzieć o szkoleniu i życiu w jednostce, oczywiście wszystko za zgodą przełożonych. Jestem bardzo zbudowana profesjonalizmem, wyposażeniem indywidualnym żołnierza i wysokim poziomem szkolenia, jak i samej jednostki 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Natomiast jeśli nie będę pisała, to nie znaczy, że dzieje się coś złego, tylko to, że mam bardzo ograniczony dostęp do telefonu, co chyba dla wszystkich jest naturalne i zrozumiałe”.

Co więcej, Marianna Schreiber wyjaśniła, że telefon przez najbliższe dni będzie miała dostępny w czasie wolnym od ćwiczeń i zajęć dydaktycznych. Mimo tego podkreśliła, że „przyjemnie patrzeć na twarze ludzi, którzy tutaj są, bo naprawdę kochają Polskę”.

