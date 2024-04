Kate i William nie przerwali tradycji. Na to zdjęcie czekaliśmy cały rok

Z okazji szóstych urodzin księcia Louisa, brytyjska rodzina królewska opublikowała wspólną fotografię. Zgodnie z tradycją, Pałac Kensington przy takich wydarzeniach zamieszcza w mediach nowe portrety „royalsów” już z samego rana. We wtorek 23 kwietnia niecierpliwi internauci mogli jednak się rozczarować. W sieci nie było żadnych nowych fotografii.

Nowe zdjęcie księcia Louisa

Tym razem Kate i William nie zdecydowali się na wysłanie zdjęć do zaprzyjaźnionych redakcji. Dopiero po południu fotografia Louisa została zamieszona na Instagramie książąt Walii. Uśmiechnięty chłopiec został uwieczniony na kocu, rozłożonym na trawie. Już po trzech godzinach zdjęcie miało ponad 500 tys. polubień.

„Daily Mail” przy okazji tego wyjątkowego dnia napisał o podejściu Kate i Williama do publikowania zdjęć swoich dzieci. Doradca rodziny królewskiej miał przekazać, że doceniają oni sympatie opinii publicznej w stosunku do najmłodszych członków ich rodziny. Byli świadomi, że wiele osób czeka na to zdjęcie i nie zamierzali przerywać tradycji.

Problemy zdrowotne rodziny królewskiej

Wiele osób martwiło się, czy po ostatnich problemach William i Kate wrócą do poprzedniego stylu życia i będą nadal podtrzymywać tradycje rodziny królewskiej. Przypomnijmy, że z rakiem oprócz żony Williama walczy również jego ojciec, król Karol III. W związku z tym książę Walii był często nieobecny w przestrzeni publicznej i odwoływał różne zobowiązania.

Obecnie książęca para wypoczywa w hrabstwie Norfolk. Kate Middleton w słynnym nagraniu powiedziała, że obecność męża u jej boku podczas diagnozy była wielkim źródłem „pocieszenia i otuchy”. Zaznaczyła też, że nie może doczekać się powrotu do swoich obowiązków publicznych, ale „na razie musi skupić się na pełnym dojściu do zdrowia”.

instagramCzytaj też:

Książę William wraca do pracy. Wiadomo, jakie aktywności podejmie na starcieCzytaj też:

Radość w rodzinie księżnej Kate. Poważna choroba została pokonana