Magda Gessler odpowiedziała na dociekliwe pytania w „Autentycznych”. Mówiła o kompleksach i swojej wadze

Kilka miesięcy temu na antenie TVN zadebiutował program „Autentyczni”, w którym osoby ze spektrum autyzmu wcielają się w rolę dziennikarzy i przeprowadzają wnikliwe oraz niekonwencjonalne rozmowy z osobami znanymi z pierwszych stron gazet. Bohaterką najnowszego odcinka, który został wyemitowany w poniedziałkowy wieczór 1 kwietnia, była Magda Gessler. Restauratorka zmierzyła się z trudnymi pytaniami.

Magda Gessler w „Autentycznych”

Dotychczas gośćmi w programie „Autentyczni” byli Robert Makowicz, Natalia Kukulska oraz raper Mata. Magda Gessler była z kolei bohaterką czwartego odcinka show TVN. W trakcie realizacji owego formatu, gwiazda „Kuchennych rewolucji” odpowiedziała na wiele niewygodnych pytań. Została zapytana m.in. o to, ile waży i dlaczego tak dużo. — Schudłam 10 kg i powiem zupełnie szczerze, że nie czuję, iż dużo ważę. Czuję się lekka jak piórko i już – odpowiedziała bez zastanowienia.

Inna osoba zapytała, czy loki Magdy Gessler są naturalne. Restauratorka wyznała wówczas, że zawsze miała loki, ale nigdy nie miała ich aż tyle. – Do programów mam założonych 10 doczepów, moje włosy są zagęszczone — szczerze przyznała. Gwiazda TVN dodała również, że doznała paraliżu nerwu trójdzielnego twarzy, gdy zasnęła na klimatyzacji w samochodzie, a także to, iż kocha kolczyki, jednak ich nie nosi, bo ma problem z uszami.

– Zobacz, co się stało z moim uchem. To jest kwestia tego, że używałam kolczyków, które nie do końca były złote. A ja jestem uczulona na metal, na miedź i on [kolczyk – przyp.red.] po prostu wyszedł razem z uchem – tłumaczyła.

Restauratorka w „Autentycznych” została też zapytana o to, czy bywa chamska. — Wbrew pozorom bardzo rzadko. Prawie nie jestem chamska. Jestem szczera i mówię to, co myślę. (...) Ale są momenty, kiedy trzeba zareagować ostro, ale nie po chamsku – mówiła. Co więcej, zdradziła, że najbardziej wstydzi się swoich haluksów, których nabawiła się przez noszenie za ciasnych butów.

W dalszej części rozmowy Magda Gessler zaprzeczyła, że przeszła operację plastyczną. – Wszyscy mówią, że to są operacje plastyczne, których nie używam, żadnych „wpuszczaczy”, żadnych kwasów. Używam tylko botoksu, by nie być poważną damą — ujawniła. Gwiazda TVN nie odpowiedziała tylko na jedno pytanie. Otóż jedna z osób chciała wiedzieć, co by zrobiła, gdyby dowiedziała się, że jest nieuleczalnie chora. – Wydaje mi się, że to pytanie nie jest fajne i nie odpowiem na nie – odparła wówczas.

