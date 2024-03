Katarzyna Łaska miała wypadek na scenie. „Spędziłam 9 godzin na SOR”

Katarzyna Łaska szerokiej publiczności znana jest z tego, że podkładała głos pod Elsę – postać z filmu „Kraina Lodu”, w związku z czym w 2020 roku pojawiła się na gali rozdania Oscarów. Wraz z innymi ośmioma artystkami wykonała na scenie utwór „Into the Unknown” (pol. „Chcę wierzyć snom”).

Łaska ma za sobą jednak dużo więcej sukcesów. Współpracowała z Teatrem Muzycznym Roma, Teatrem Muzycznym w Łodzi czy Teatrem Muzycznym Capitol. Grała w musicalach „Fame”, „Chicago”, „Miss Saigon”, „Les Miserables” czy „West Side Story”. Oglądać mogliśmy ją również w serialach telewizyjnych, takich jak „Daleko od noszy”, „Hela w opałach” czy „Hotel 52”.

Wypadek Katarzyny Łaski

We wtorek 19 lutego Katarzyna Łaska brała udział w nagraniach „Koncertu spełnionych marzeń” stacji Polsat. Aktorka zaśpiewała na scenie piosenkę „Mam tę moc” z filmu „Kraina lodu”. Gdy wykonała utwór, groźnie przewróciła się na scenie, co spowodowało przerwę w nagraniach. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy udzielili jej pomocy.

Katarzyna Łaska zwróciła się do fanów. Spędziła w szpitalu 9 godzin

Łaska kilka godzin później zabrała głos w sprawie. Podkreśliła, że ma nadzieję, że szybko wróci do normy, jednak jest zmuszona odwołać wszystkie zaplanowane na ten tydzień warsztaty.

– Drodzy, wczoraj na scenie miałam mały wypadek. Chciałam wszystkich uspokoić, że żyję i mam nadzieję, szybko wrócę do formy. Niestety z tego powodu jestem zmuszona odwołać koncerty i warsztaty zaplanowane do końca tygodnia – przekazała. – Spędziłam 9 godzin na SOR-ze, co oprócz bólu kosztowało mnie dużo stresu. Ale jestem już zaopiekowana przez najbliższych w domu. Uważajcie na siebie – przekazała aktorka za pośrednictwem Instagrama.

