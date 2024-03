Magdalena Narożna przeszła operację i zwróciła się do fanów. „Strasznie mnie boli”

Magdalena Narożna rozpoczęła karierę muzyczną już w wieku 16 lat, występując jako wokalistka zespołu weselnego Magda Band. Zespół Piękni i Młodzi, grający muzykę z pogranicza disco polo, założyła w 2012 roku wraz z Dawidem Narożnym oraz Danielem Wilczewskim. Najbardziej popularne kawałki grupy to „Niewiara”, „Jak w bajce”, „Drama”, „Kocham się w Tobie”, „Ona Jest Taka Cudowna” czy „Tak już bez ciebie”.

Grupa Piękni i Młodzi w 2014 roku zakwalifikowała się do finału programu „Must Be the Music. Tylko Muzyka” stacji Polsat. Po występie w programie, Narożna wzięła udział w sesji zdjęciowej dla „CKM”, została jurorką „Disco Star” w Polo TV oraz wystąpiła w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Magdalena Narożna przeszła operację

Magdalena Narożna ma setki tysięcy fanów – jej profil na Instagramie, gdzie dzieli się swoim życiem, śledzi ponad 230 tysięcy osób. To właśnie za pośrednictwem serwisu lubiana artystka poinformowała na początku tygodnia, że czeka ją operacja.

– Jestem taka jakoś rozbita. Za dużo się przejmuję tym, co się będzie działo (...) I uwaga: ja nie chcę tutaj robić żadnej sensacji. Jutro czeka mnie operacja i bardzo się nią stresuję – powiedziała.

W środę 20 marca Narożna przekazała, że jest już po zabiegu i podziękowała za słowa wsparcia od fanów i bliskich. Zaznaczyła, że teraz czeka ją regeneracja i odpoczynek. Z kolei już kolejnego dnia, 21 marca przekazała, że dostała wiele wiadomości, jednak nie jest w stanie ich wszystkich nawet przeczytać, ze względu na swój stan.

– Ale miałam ciężką noc, strasznie mnie boli po cięciu – podała. – Może dzisiaj już będzie lepiej. Ptaszki mi ćwierkają od rana, nawet w Warszawie są ptaszki. To jest dobry znak, że ten dzień będzie dużo lepszy. Przeżyłam jakoś tę pierwszą noc. Będzie tylko lepiej. Życzę Wam wspaniałego dnia i uśmiechajcie się do siebie. Chociaż mnie boli, chcę się uśmiechać – przekazała na InstaStories.

