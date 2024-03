Sylwia Sokołowska dołącza do obsady serialu „Pierwsza miłość”. Zagra „zmysłową piękność” Lilkę

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku i od tamtego czasu przewinęły się w obsadzie liczne, znane nazwiska. Teraz nadawany jest już 48. sezon produkcji, w której główne skrzypce grają Aneta Zając, Łukasz Płoszajski, Aleksandra Zienkiewicz czy Ewa Skibińska.

Serial rozpoczynał wątek Marysi (Aneta Zając), która opuszcza rodzinną wieś i przenosi się do Wrocławia, by studiować medycynę. W nowym miejscu kobieta poznała Pawła (Mikołaj Krawczyk), który zdobył jej serce.

Pierwsza miłość. Do obsady serialu dołącza Sylwia Sokołowska. Kogo zagra?

W czwartek 14 marca w 3775. odcinku „Pierwszej miłości” do akcji wkroczy Sylwia Sokołowska, aktorka o tatarsko-łemkowskich korzeniach.

Jak podaje Polsat, zagra „zmysłową piękność” charakteryzatorkę Lilkę, która pojawia się niespodziewanie w życiu Janka.

„Lilka poświęca mu mnóstwo uwagi i kusi urokiem. Czy małżeństwo Kingi okaże się silniejsze niż związek jej rodziców? Jak potoczą się losy Kingi, Janka i Lilki?” – czytamy.

Galeria:

Sylwia Sokołowska tak zmieniła się przez lata. Jaki ma styl?

Oglądalność serialu „Pierwsza miłość”

47. sezon serialu „Perwsza miłość” Polsatu w sezonie 2022/2023 oglądało średnio 1,01 mln widzów. Największą widownię miał odcinek z 28 grudnia – 1,24 mln widzów. Emitując serial, Polsat notował średnio 9,84 proc. udziału w grupie ogólnej 4+ i 12,18 proc. w komercyjnej 16-59.

Co dziś w „Pierwszej miłości”? Skrót odcinka

Barbara, babcia Kacpra, obwinia jego partnerkę o to, co dzieje się z jej wnukiem. Cały czas daje do zrozumienia, że nie zamierza zaakceptować tej sytuacji. W tak dramatycznym momencie Grażyna pokazuje ludzką twarz i chce zrobić wszystko, żeby pomóc Marysi. Wszyscy liczą na to, że mężczyzna w końcu wybudzi się ze śpiączki.

Wenerski obarcza się winą o stan Kacpra. Jednocześnie obawia się o własne zdrowie. Paulina próbuje przekonać go, żeby się zbadał. Diagnoza, którą może usłyszeć, jest zbyt przerażająca.

Szanse Białego, Ani, Filipa i Igi na wynajem nowego mieszkania maleją, gdy właścicielka podnosi niespodziewanie czynsz. Młodzi podejmują desperacką próbę zbicia ceny. Czy ich plan faktycznie zakończy się sukcesem?

Pamiętnik Anieli trafia w niepowołane ręce. Przerażona nauczycielka angażuje Kulasa do pomocy w odnalezieniu jej miłosnych notatek. W rezultacie uczucie między nimi nabiera rumieńców.

Emisja serialu „Pierwsza miłość”

Serial „Pierwsza miłość” nadawany jest od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

Oszustwo w „Tańcu z Gwiazdami”? Aleks Mackiewicz zadzwonił do Aleksandra MackiewiczaCzytaj też:

Plotki o romansie w „Tańcu z Gwiazdami”. Żona Kamila Balei zabrała głos