Plotki o romansie w „Tańcu z Gwiazdami”. Żona Kamila Balei zabrała głos

Magdalena Perlińska i Kamil Baleja tworzą w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami” parę numer 9. W pierwszym odcinku zatańczyli rumbę i otrzymali za te popisy 17 punktów od jurorów. W drugim widzowie oglądać mogli ich walca angielskiego do muzyki z filmu „Król Lew”, za który przyznali im jurorzy 25 punktów.

Kamil Baleja już w pierwszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” zwrócił uwagę na to, że jego żona jest na widowni i podziękował jej za wsparcie i miłość. To jednak nie ucięło plotek. Widzowie programu zwracają uwagę na zmysłowe choreografie i snują domysły na temat romansu prezentera Radia ZET i modelki, której profil na Instagramie śledzi ponad 300 tys. ludzi.

Kamil Baleja odnosi się do plotek o romansie z Magdaleną Perlińską

Na to, aż sami zainteresowani wypowiedzą się w sprawie plotek, długo nie trzeba było czekać. Reporter Pomponika za kulisami programu „TzG” wprost zapytał o to radiowca.

– Jest pytanie o mój romans z Magdą – odbił piłeczkę w stronę swojej żony Baleja.

– To ty powiedz – odpowiedziała jego małżonka.

Wtedy pojawiła się Magdalena Perlińska i odpowiedziała, że „stworzyli fantastyczny trójkącik, który wszystkim się podoba”. – Nie wiem, czy w następnym sezonie nie powinnam zrobić damskiej wersji z Anią – żartowała.

Żona Kamila Balei również dała do zrozumienia, że nie ma mowy o żadnym romansie i jest spokojna, jeżeli chodzi o takie kwestie. – Słuchajcie, oni pięknie wyglądają, świetnie tańczą i każdy może mówić, co chce, pisać, co chce, i w ogóle się tym nie przejmuję. Lubimy się z Magdą. Ja się nie martwię. Kamil, będzie z tego romans? – zapytała.

– Żadnego romansu nie będzie – zapewnił radiowiec. – Może nie powinienem tego mówić, ale żona docenia nowe ruchy bioder – dodał potem.

Nowy odcinek „Tańca z Gwiazdami” już w niedzielę 17 marca o godzinie 20:00 w Polsacie.

