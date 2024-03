Rafał Zawierucha został ojcem. „Nasz najpiękniejszy cud”

Rafał Zawierucha zagrał w takich produkcjach, jak „Porady na zdrady”, „Zołza”, „Niewidzialna wojna”, „Domek na szczęście” czy „Behawiorysta”, jednak najgłośniej było o nim kilka lat temu, kiedy wcielił się w Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino „Pewnego razu w Hollywood”.... Wiadomo, że aktor skupia się głownie na kwestiach zawodowych i nie dzieli się zbytnio życiem prywatnym w mediach. Teraz zrobił wyjątek.

Rafał Zawierucha został po raz pierwszy ojcem

Choć Rafał Zawierucha nie udziela wywiadów na temat życia prywatnego, wiadomo, że jest związany z kobietą spoza show-biznesu. Beata Wiśnicka pracuje w firmie konsultingowej i pierwszy raz pojawiła się u boku aktora podczas festiwalu w Gdyni w 2021 roku. Później niejednokrotnie towarzyszyła mu na ważnych premierach filmowych.

Para strzeże dokładnych informacji na temat swojego związku, lecz w październiku 2022 roku podzielili się w mediach społecznościowych informacją, że wzięli ślub. „Stało się. Amor wystrzelił i trafił w nas” – pisał wówczas Zawierucha. Teraz aktor pochwalił się kolejną radosną nowiną.

W piątek 8 marca artysta pokazał zdjęcie, na którym widać jego ukochaną z bukietem żółtych tulipanów. Na fotografii widnieje również Rafał Zawierucha, który w objęciach trzyma opatulonego niemowlaka. W ten sposób poinformował on, że po raz pierwszy został ojcem.

„Mój najwspanialszy Dzień Kobiet. Nasz najpiękniejszy Cud. Miłość przynosi owoce. Te, których nie widać gołym okiem są w nas, by dojrzeć i byśmy mogli nimi się dzielić. W moim życiu kolejny owoc przyszedł na świat. Z niepowtarzalnej miłości. Nowy człowiek, od samego początku. Kochamy Cię córeczko i będziemy zawsze z Tobą” – zaczął Rafał Zawierucha.

W dalszej części swojego wpisu aktor zwrócił się do żony. Kontynuował: „Dziękuję mojej ukochanej żonie, że przez ten trud przeszła by dać nowe życie! Świat oszalał – gwiazdy na nowo się ułożyły na moim niebie. Wartości jeszcze mocniej osadziły się we mnie. Tych przeżyć i Wam wszystkim życzę. Odkrycia, że wszystko inne jest właściwie – pyłkiem na wietrze”.

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji – także od osób z branży. Między innymi Misiek Koterski napisał: „Pięknie! Gratuluję”, Dominika Gwit skomentowała: „Gratuluję! To najpiękniejszy dar!”, natomiast Mateusz Banasik dodał: „Wow! Gratuluję!”.

