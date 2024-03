Drake Bell, gwiazdor seriali Nickelodeon, jest ofiarą pedofila Briana Pecka

37-letni obecnie Drake Bell zyskał sławę u boku Josha Pecka w hitowym serialu „Drake & Josh”, który doczekał się czterech sezonów i emitowany był w latach 2004-2007. Po zakończeniu serii Drake Bell zagrał m.in. Timmy'ego Turnera w aktorskiej trylogii „Wróżkowie chrzestni”. Grał też w innych telewizyjnych seriach, popularnych też w Polsce, w tym „Szał na Amandę”, „iCarly” czy „Zoey 101”. Bella oglądać mogliśmy również w filmach, w tym w „Jerry Maguire”, „Wielka draka w dżungli” czy „Wyśpiewać marzenia”.

Problemy z prawem Drake'a Bella

W czerwcu 2021 roku Bell przyznał się do zarzutu usiłowania narażenia dzieci na niebezpieczeństwo oraz wykroczenia polegającego na rozpowszechnianiu treści szkodliwych dla nieletnich. Skazany został na dwa lata w zawieszeniu i 200 godzin prac społecznych. Incydent o jakim mowa miał miejsce w 2017 roku kiedy Bell przez kilka miesięcy wymieniał z 15-letnią dziewczyną wiadomości „natury seksualnej”. W 2015 roku aktor aresztowany został za jazdę pod wpływem alkoholu.

W kwietniu 2023 roku aktor pojawił się w poście Departamentu Policji Daytona Beach na Facebooku. Funkcjonariusze podali, że mężczyzna jest poszukiwany od kilku dni i może byc w niebezpieczeństwie. Aktor w końcu znalazł się cały i zdrowy. Potem odniósł się do sprawy odniósł się za pośrednictwem Twittera. „Zostawiasz telefon w aucie i nie odbierasz cała noc, i to?” – napisał.

Drake Bell opowie o nadużyciach ze strony Briana Pecka

Teraz Drake Bell znów pojawił się na nagłówkach światowych mediów. Kanał Investigation Discovery opublikował zapowiedź dokumentu „Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”. W produkcji pojawiają się znani twórcy, którzy wypowiadają się na temat Briana Pecka – aresztowanego w sierpniu 2003 roku trenera ds. dialogów, zatrudnionego w Nickelodeonie w latach 1999-2002. Peck oskarżony został już przed laty o wykorzystywanie seksualne nieletnich. W październiku 2004 roku skazany został na 16 miesięcy więzienia i został zarejestrowany jako przestępca seksualny.

Klip z „Quiet on Set” pokazuje Bella, który zajmuje miejsce, aby opowiedzieć o Pecku. W komunikacie prasowym Investigation Discovery czytamy: „W materiale były gwiazdor Nickelodeon, Drake Bell, po raz pierwszy podzieli się publicznie historią molestowania, którego doznał ze strony Briana Pecka, jego byłego trenera ds. dialogu, skazanego w za zbrodnie przeciwko Drake’owi”.

