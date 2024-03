Nagranie z „misiem” z Krupówek hitem w sieci. Aktorka wyjaśniła okoliczności

Hanna Turnau, która w „M jak miłość” od jakiegoś czasu wciela się w rolę Sylwii, wybrała się w swoje rodzinne strony – do Zakopanego. Gdy chciała nagrać wideo na Krupówkach, w kadrze pojawił się nagle mężczyzna, przebrany tam za misia, który zrugał ją i zażądał od niej... zapłaty za filmowanie.

– Halo, nie ma tak! Chcecie, to sobie zapłaćcie i foto nie ma sprawy – mówi do aktorki mężczyzna. Ta, widocznie zdziwiona całą sytuacją, próbuje wejść w kadr i wyjaśnić, co się dzieje, jednak „miś” nie daje za wygraną. – Obojętnie czy nagrywasz, czy cokolwiek. My tutaj stoimy – chcesz z nami, to zapłać nam – stwierdził mężczyzna.

Nagranie Hanna Turnau kończy stwierdzeniem: „Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto”.

Nagranie z „misiem” z Krupówek. Aktorka mówi o kulisach

Najwyraźniej Hanna Turnau nie spodziewała się, że jej wideo stanie się tak wielkim hitem w sieci. „Trafić jednego dnia do Marszałka i na MLH: BEZCENNE. MOGĘ UMIERAĆ” – napisała kolejnego dnia na Instagramie gwiazda.

Aktorka stwierdziła ponadto, że nie wie, co ma teraz zrobić z całą sprawą.

„Od wczoraj myślę, co ja teraz mam zrobić. Tego się nie spodziewałam. Ponad 2 mln odtworzeń mojej zakopiańskiej rolki. Leje się potworny hejt na Zakopane. Chciałam powiedzieć, że jestem Zakopianką z krwi i kości. I Zakopane to nie tylo chamski pseudo miś (ten prawdziwy kulturalny stoi przy oczku)” – podkreśliła.

Wyjaśniła, że jej rolka jest częścią większej całości. „Miałam nagrać self-tape pod hasłem »zachęć do przyjazdu do swojego rodzinnego miasta«. Sytuacja z misiem wydarzyła się zupełnym przypadkiem” – zapewniła. „A teraz pytanie zasadnicze: Czy chcecie zobaczyc całość mojego zakopiańskiego self-tape'a?” – zapytała obserwujących.

W kolejnej rolce Hanna Turnau wyjawiła, że docierają do niej informacje, że pan miś z nagrania nie jest ani góralem, ani Zakopiańczykiem. „Za to odezwał się do mnie prawdziwy miś, który zaprasza mnie do wspólnego zdjęcia!” – podała. W kolejnej rolce opublikowała zdjęcie mężczyzny z jej nagrania i policyjnego radiowozu.

