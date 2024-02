Ida Nowakowska przerywa milczenie po zwolnieniu z „PnŚ”. Rozpoczyna międzynarodowy projekt

33-letnia Ida Nowakowska do niedawna była głównie kojarzona z "Pytaniem na Śniadanie", gdzie pojawiała się w roli prowadzącej. W grudniu 2023 roku, po zmianach włodarzy Telewizji Polskiej, pracę w porannym formacie stracili wszyscy, których widzowie w ostatnich latach mogli oglądać na antenie.

Wśród komentarzy niezadowolonych widzów śniadaniówki, najwięcej wpisów dotyczyło właśnie zwolnienia Idy Nowakowskiej. „Niestety brakuje Pani Idy, Pana Tomka, Pani Gosi Opczowskiej i innych, którzy z nami byli. Smutno bez Nich”; „Czekamy do jutra w PnŚ – będziemy oglądać”; „Przestałam oglądać”; „Przynajmniej rano zaoszczędzę na prądzie”; „Piękna para powodzenia”; „Może wreszcie będzie normalna śniadaniówka”; „Gdzie Ida? Wszystko się skończyło. »Pytanie na Śniadanie« już się skończyło. Tak jak info. Musimy poczekać na wybory za 4 lata. Wygramy i wszystko wróci” – pisali internauci.

Pożegnanie Idy Nowakowskiej z fanami „PnŚ”

Pod koniec stycznia 2024 roku Ida Nowakowska oficjalnie pożegnała się z fanami. Zapewniła przy tym, że nigdy nie miała umowy z Telewizją Polską. – Nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP, to reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze – przekazała w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Potem prezenterka zamieściła na Instagramie nagranie ze studia „Pytania na Śniadanie” i napisała: „Dziękuję wielu milionom widzów, którzy przez wiele lat współtworzyli z nami ten program!”.

Ida Nowakowska ujawnia: Pracuję nad międzynarodowym projektem

Teraz, w wywiadzie dla "Super Expressu", Ida Nowakowska ujawniła, czym zajmuje się po tym, jak pożegnała się z pracą w "Pytaniu na Śniadanie". Jednocześnie wyznała, że kochała swoją pracę w TVP. Ponadto celebrytka przekazała, że do tej pory otrzymuje "tysiące listów" od widzów formatu.

– Kochałam te cudowne poranki spędzone wspólnie z gośćmi i widzami. Do dziś otrzymuję od nich tysiące listów, wiele osób spotkanych na ulicy pyta mnie, gdzie będzie można mnie zobaczyć, a to zobowiązuje. Obiecuję, że nie zawiodę – przekazała. – Obecnie pracuję nad międzynarodowym projektem, niedługo ponownie będę w USA, teraz jestem w Paryżu. Jest to dla mnie intensywny czas i nie mogę się doczekać, aby podzielić się efektami pracy – ujawniła.

Ida Nowakowska jeszcze wróci do TVP

Widzowie TVP jeszcze zobaczą Idę Nowakową na antenie telewizji. Wraz z Tomaszem Kammelem prezenterka pojawi się w 7. edycji programu „The Voice Kids”. Wszystkie odcinki, w których są oni prowadzącymi, zostały bowiem nagrane jesienią ubiegłego roku. Wyjątkiem jest druga część finału, która nadawana jest na żywo. TVP nie planuje zmian w emisji programu. „The Voice Kids” widzowie oglądać będą mogli na TVP2 od 24 lutego w soboty o godzinie 20:00.

Występy młodych artystów w 7. edycji „The Voice Kids” oceniać będą Tomson i Baron, Cleo oraz nowa jurorka Natasza Urbańska, która zastąpiła Dawida Kwiatkowskiego.

