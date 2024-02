Michelle Obama odwiedzi Polskę! Za spotkanie z nią trzeba będzie zapłacić majątek

Dla wielu osób Michelle Obama jest ogromną inspiracją. Kobieta jeszcze w trakcie prezydentury swojego męża w latach 2009-2017, nie pozostawała bierną pierwszą damą USA, lecz prężnie działała na rzecz poprawy nawyków żywieniowych wśród nastolatków, popularyzacji zdrowego trybu życia i sportu.

Później napisała dwie książki, które momentalnie stały się bestsellerami – pamiętnik „Becoming. Moja historia”, a także „Światło w nas. Jak żyć w niepewnych czasach”. Obecnie jest także autorką podcastów, programów telewizyjnych i mówczynią inspiracyjną. W związku z tym już niebawem po raz pierwszy odwiedzi Polskę.

Pierwsza wizyta żony Baracka Obamy w Polsce

Michelle Obama miała okazję, by w 2011 roku odwiedzić nasz kraj w towarzystwie swojego męża, jednak wówczas z tej możliwości nie skorzystała. Oficjalnym powodem samotnej wizyty Baracka Obamy w Polsce miał być egzamin, jaki w szkole zdawały wówczas córki pary prezydenckiej. Plotka głosiła jednak, że prawdziwy powód nieobecności ówczesnej pierwszej był zupełnie inny.

Otóż wszystko miało być spowodowane wpadką Bronisława Komorowskiego podczas wcześniejszej wizyty w Białym Domu. Jak cytował „Newsweek”, prezydent Polski pozwolił sobie na niewybredny żart. – Bo z Polską i USA to jest, panie prezydencie, jak z małżeństwem. Swojej żonie należy ufać, ale trzeba sprawdzać, czy jest wierna – cytował magazyn.

Słowa polskiego polityka miały wprawić Baracka Obamę w osłupienie i oburzyć jego żonę, a przy okazji wywołać międzynarodowy skandal. Podawano, że wypowiadając te zdania, Bronisław Komorowski poddał w wątpliwość wierność Michelle Obamy. Wiadomo jednak, że oficjalnie nie potwierdzono tej wpadki, a niefortunne wyrażenie miało być wpadką językową tłumaczki.

Cena spotkania z Michelle Obamą

Po wielu latach Michelle Obama ma w końcu odwiedzić nasz kraj, lecz już w zupełnie innej roli. Otóż ogłoszono, że kobieta będzie spikerką podczas prestiżowego kongresu gospodarczo-technologicznego. Impact’24 odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-16 maja. Jak zapowiada organizator konferencji, była pierwsza dama ma być jednym z topowych gości wydarzenia, a jej wizyta „nie będzie połączona z żadną inną”.

„Michelle Obama jest dziś jedną z najbardziej wpływowych i inspirujących kobiet na świecie. Pisze książki, które nie schodzą z list bestsellerów, jest także mówczynią inspiracyjną. (...) W tym roku na Impact’24 wystąpi 650 speakerów, którzy w ramach 23 ścieżek tematycznych podejmą takie tematy jak geopolityka, sztuczna inteligencja, zrównoważony rozwój i wzmocnienie pozycji kobiet” – informują organizatorzy kongresu.

Michelle Obama weźmie udział w moderowanej rozmowie, co będzie niepowtarzalną okazją, by spotkać ją na żywo. Na to trzeba jednak przygotować niewiarygodną sumę. Otóż do 22 marca pakiet na dwa dni trwania kongresu to koszt 4900 zł – po tej dacie będzie to już 6900 zł, a po 25 kwietnia aż 7900 złotych. Jednak, by uczestniczyć w ekskluzywnych wydarzeniach towarzyszących (w tym w spotkaniu z Michelle Obamą) trzeba wydać aż... 17 900 złotych!

Wiadomo, że chętni, by posłuchać Michelle Obamy bez wolnych 18 tysięcy złotych, mogą zrobić to w inny sposób. Otóż kongres umożliwia zakup biletów online, by internauci mogli słuchach spikerów ze wszystkich scen Impact'24. Koszt takiej przyjemności to 399 złotych. Warto dodać, że wśród gości i prelegentów pojawią się także m.in. aktor Jesse Eisenberg, doradczyni prezydenta Obamy Valerie Jarrett, a także była premierka Finlandii Sanna Marin.

