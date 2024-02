Syn Edyty Górniak otworzył się na temat ojca. „Był dla mnie obcy”

Za sprawą swojej znanej mamy, dorastaniu Allana Krupa przyglądały się miliony Polaków. Wiele osób zastanawiało się, nad jego przyszłością, a także tym, jak na chłopaka wpłynie głośne rozstanie rodziców. Dziś wiadomo, że 19-latek poszedł w ślady Edyty Górniak i zainteresował się muzyką. Teraz opowiedział o tym w telewizji śniadaniowej.

Allan Krupa o Dariuszu Krupie

19-latek od jakiegoś czasu próbuje budować samodzielną karierę muzyczną. Ze względu na znaną mamę, cieszy się zainteresowaniem medialnym i stara się stanąć na wysokości zadania. Niedawno miała premiera jego najnowsza piosenka i w związku z tym udzielił wywiadu „Dzień Dobry TVN”.

W trakcie rozmowy z Mateuszem Hładkim nastolatek wyznał, jak na nowe utwory reaguje Edyta Górniak. – Zdania ma zawsze podzielone, ale zawsze jest gdzieś tam nutka podobania się jej – wyznał.

Choć powodem spotkania był nowy utwór, mimo wszystko większość rozmowy była poświęcona życiu prywatnemu młodego muzyka. Wiele pytań dotyczyła jego mamy, która już niejednokrotnie publicznie głosiła kontrowersyjne opinie. – Ma swoje poglądy tak, jak miliardy ludzi na świecie. Nie widzę tutaj sensu kogokolwiek krytykować za swoje poglądy. Każdy niech bierze sobie to, jak chce. Nie uważam, że to podstawa do jakiejkolwiek krytyki, bo są to tylko i wyłącznie jej poglądy. Nie mówię, że się ze wszystkim zgadzam, bo jesteśmy innymi ludźmi – mówił o Edycie Górniak.

Nie zabrakło też wątku byłego męża wokalistki. W lipcu 2014 roku potrącił na pasach 63-letnią kobietę, która niedługo później zmarła. Jak wykazały badania, Dariusz Krupa w trakcie zdarzenia był po użyciu kokainy. Jego syn miał wówczas 10 lat. Zapytany o tatę, stwierdził, że „było to ciężkie przeżycie”.

– Mój ojciec nigdy nie wpłynął znacznie na moje życie względem pozytywnym, przez co nie miałem takiego sentymentu do niego. Był trochę dla mnie obcy. (...) To jedyny przypadek, kiedy nauczyłem się z błędów innego człowieka – wyznał.

Co więcej, 19-latka zapytano również o wiarę i religię. – Nie jestem chrześcijaninem, ale nie jestem też ateistą. Szukam tego, w co wierzę. Mogę powiedzieć, że w siłę wszechświata i świata otaczającego nas dookoła – dodał.

