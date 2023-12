Edyta Górniak podziękowała na wizji byłym władzom TVP. „Jestem wdzięczna”

Bez wątpienia można stwierdzić, że Edyta Górniak od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd, która współpracuje z Telewizją Polską. Artystka wraz z synem występuje na imprezach sylwestrowych stacji, a także daje specjalne koncerty. Teraz jeden z nich został wyemitowany na antenie TVP1. Nie zabrakło w nim wielkich emocji.

Edyta Górniak o świętach i TVP

W ostatnich dniach w Telewizji Polskiej zachodzą znaczne zmiany, mimo protestów posłów PiS-u. Wiadomo, że ze swoimi stanowiskami żegnają się osoby związane z programami publicystycznymi, nie ma jednak informacji na temat tego, co stanie się z prezenterami związanymi z działem rozrywkowym. Co więcej, w sieci pojawiły się pogłoski odnośnie odwołania imprezy sylwestrowej w Zakopanem. Burmistrz miasta utrzymuje jednak, że ta się odbędzie, ponieważ nikt z nowych władz stacji nie kontaktował się z miastem, a umowy są w mocy prawnej.

Wiadomo, że jedną z największych gwiazd tegorocznego „Sylwestra Marzeń” ma być Edyta Górniak, która po raz kolejny pojawi się na scenie z synem, Allanem. Jednak to nie jedyne wydarzenie TVP, w które w ostatnich tygodniach została zaangażowana wokalistka. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w Jedynce został pokazany koncert „Edyta Górniak świątecznie”, który był zapowiadany, jako osobista narracja artystki z jej wspomnieniami i anegdotami. W trakcie imprezy wokalistka zaśpiewała znane polskie kolędy oraz uwielbiane na całym świecie piosenki w autorskich aranżacjach na orkiestrę.

– Czas świąt to czas refleksji. Nie dla każdego z nas ten rok będzie łatwy, ale przez wszystkie święta, których doświadczamy, każdy z nas napotyka taki moment trudnych świąt, a potem przepięknych świąt. To pozwala po pierwsze cenić każdą chwilę, a po drugie wybaczyć. Wiem, że nie wszyscy mają z kim świętować, ale chciałam prosić państwa, żebyśmy pamiętali, że każdy dzień, każdy początek dnia, to jest nowa nadzieja, która niesie nowe rozwiązania, nowe możliwości. (...) A jeśli wśród nas nie ma już tych, których kochamy, wspominajmy te czasy, które były dla nas szczęśliwe dzięki nim, zamiast myśleć o tym, czego już nam brakuje – mówiła Edyta Górniak.

W trakcie wydarzenia piosenkarka wspomniała, że jej także nie zawsze było łatwo, a w jej życiu były święta przepełnione bólem i tęsknotą za babcią, tatą czy przyjaciółmi. Po tych słowach na scenie pojawił się syn gwiazdy, Allan Krupa, który zrobił mamie niespodziankę i zaśpiewał dla niej utwór „Fly Me to The Moon”. Podczas jego wykonania diwa nie kryła wzruszenia. Później ze łzami w oczach zwróciła się do poprzednich władz TVP, z którymi współpracowała podczas realizacji koncertu.

— Urodziłam się muzycznie w Telewizji Polskiej, kiedy w 1994 r. zostałam wydelegowana z pełnym zaufaniem, że dam radę, na Eurowizję. To był początek naszej relacji i zaufania. Dzisiaj, w tych trudnych dla niektórych czasach, mogłam spełnić swoje największe marzenie, mogłam prosić o najlepszych fachowców we wszystkich dziedzinach muzyki, przez wizualizacje, światła, dźwięk. Mogłam zaprosić aż tyle osób do studia, które normalnie z różnych względów na to nie pozwala. Jest tyle różnych ukłonów ze strony Telewizji dla mnie. Dziękuję za to zaufanie, kłaniam się, jestem wdzięczna z całego serca — podsumowała Edyta Górniak.

