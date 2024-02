Izabella Krzan zadebiutowała w Kanale Zero. Widzowie jednoznacznie skomentowali jej zachowanie

Na nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego wielu jego fanów czekało z niecierpliwością kilka tygodni. Trzeba przyznać, że przez ten czas dziennikarz zdołał zgromadzić ciekawe grono współpracowników, wśród których znalazła się zwolniona niedawno z Telewizji Polskiej Izabella Krzan. Była prowadząca „Pytania na śniadanie” zadebiutowała już w nowej odsłonie u boku popularnego rapera. Jak się odnalazła?

Internauci o debiucie Izabelli Krzan w Kanale Zero

Kanał Zero ruszył w czwartkowy wieczór 1 lutego i do tej pory zgromadził już ponad 800 tysięcy subskrybentów. Każdego dnia emitowane są na nim interesujące formaty z różnych dziedzin, a do jednego z nich została zaangażowana była prowadząca śniadaniówki TVP. Jakiś czas temu Izabella Krzan z radością ogłosiła w sieci, że będzie odpowiadała za poranki, bo „nauczyła się wcześnie wstawać i wie, że jest niełatwo”.

We wtorek 13 lutego finalnie doszło do debiutu Izabelli Krzan w Kanale Zero. Choć przez lata pracowała w telewizji, rozpoczęcie nowego projektu było dla niej nie lada wyzwaniem. Otwarcie przyznała, że się stresuje, jednak mogła liczyć na nieocenione wsparcie nowego partnera. – Czy uważasz, że telewizja linearna odchodzi do lamusa? – zagaił rozmowę Tede.

– Patrząc na słupki oglądalności, to trochę tak. Jednak idziemy w kierunku Internetu. Chodząc po swoim osiedlu widzę, że ludzie oglądają bardzo dużo Kanału Zero i to mnie pociesza – odparła Izabella Krzan.

Podczas ich rozmowy, w której komentowali bieżące wydarzenia w kraju, niejednokrotnie nawiązywano do poprzedniej posady prezenterki, jednak zupełnie jej to nie przeszkadzało. Internauci szybko zauważyli, że Izabella Krzan zupełnie inaczej zachowuje się w sieci, niż w śniadaniówce Telewizji Polskiej. To sprawiło, że niektórzy całkowicie zmienili o niej zdanie.

Pisali: „Widać, że pani Iza ma doświadczenie i czuje się, jak ryba w wodzie”, „Jak dla mnie super się oglądało. Mocny transfer z TVP i pozytywnie widzieć tu panią Izę, a Tede to charakter, który z każdym zrobiłby program”, „Iza bardzo pozytywnie, elokwentnie, Tede uśmiechnięty”, „Zmieniłam zdanie o pani Izie – kojarzyła mi się raczej sztywno, z konwencją «Pytania na śniadanie». A tutaj więcej luzu i naturalność”.

