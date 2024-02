Krzysztof Stanowski zaprosił Samuela Pereirę do Kanału Zero. Widzowie: Dzięki za ostrzeżenie

Przypomnijmy, Krzysztof Stanowski ogłosił plany założenia Kanału Zero po tym, jak w październiku 2023 roku odszedł z Kanału Sportowego. Teraz Kanał Zero, który ruszył w lutym 2024 roku ma ponad 800 tys. subskrybentów i może pochwalić się setkami wyświetleń pod zamieszczanymi wideo.

Do tej pory wciąż najbardziej popularnym materiałem jest wywiad Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Dużo wejść wygenerowały także dokument o sprawie Michała Wiśniewskiego czy debata o tym, co dalej z CPK.

Krzysztof Stanowski zaprosił Samuela Pereirę do Kanału Zero

Mimo sukcesu Kanału Zero politykę prowadzenia go przez Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka zakwestionowało w sieci już wiele gwiazd. W ubiegłym tygodniu pisała o dziennikarzach na Instagramie Kinga Rusin, wypominając im powiązania z Prawem i Sprawiedliwością i samym Jarosławem Kaczyńskim.

Teraz tego typu głosy zaostrzyła informacja o gościu, który w poniedziałek 12 lutego ma pojawić się na Kanale Zero. Jak poinformował w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski, będzie to Samuel Pereira, były zastępca dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Według pisma z TVP, dziennikarz ten zgarnął 439 755,17 zł brutto podczas pracy w Telewizji Polskiej w okresie od 25 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku.

Internauci oburzeni Pereirą na Kanale Zero

„Kto pojutrze? Putin? Kim Dzong Un?” – zapytał jeden z internautów. „To oczywiste, że gdyby tylko któryś z nich chciał przyjść, to wywróciłbym ramówkę do góry nogami, żeby znalazł się czas antenowy” – odpowiedział dziennikarz.

„No i jak tu nie snuć teorii”; „Weź jeszcze Sakiewicza i Kłeczka, będzie turbo combo. Creme de La creme dziennikarstwa”; „Dzięki za ostrzeżenie”; „Jaki kanał tacy goście. Kończę z wami”; „Naprawdę to nie idzie w dobrym kierunku. Żenada!”; „Miało być tak pięknie, a skończyło się jak zawsze”; „Jak kraj taki Tucker Carlson” – piszą inni internauci, komentując informację.

W odpowiedzi na inne wpisy Krzysztof Stanowski zapewnił, że do Kanału Zero zaproszeni też zostali Donald Tusk i Szymon Hołownia.

