Grubo ponad milion wyświetleń wywiadu Stanowskiego i Mazurka z Dudą. Jedna kwestia szczególnie zdenerwowała widzów

Krzysztof Stanowski przekonuje, że jego Kanał Zero będzie „kamieniem w bucie dużych mediów”. Projekt ruszył w czwartek 1 lutego, a my poznaliśmy „rozkład jazdy”, proponowany przez dziennikarza, niedawno pracującego jeszcze w Kanale Sportowym.

Od 7:00-9:30 codziennie na Kanale Zero prowadzony będzie „Poranek”. Potem ruszą programy jednego z autorów – w miniony czwartek był to cykl Tomasza Raczka „Zero Ekranowe”, w którym opowiadał o „Akademii Pana Kleksa”, „Chłopach” i netfliksowej „Griseldzie”. Następnie od 13:00 usłyszymy komentarz od jednego z współpracowników Stanowskiego, a od 17:00 nadawane będzie „pasmo popołudniowe”. W czwartek na YouTube pojawił się w tym czasie format „Gospodarcze Zero”, w którym Robert Gwiazdowski opowiadał o tym, jak dzisiejsza gospodarka różni się od tej sprzed lat. Po godzinie 20:00 nastaje „Godzina Zero” i jest to rozmowa takich dziennikarzy, jak Robert Mazurek, Rajmund Andrzejczak czy Sławomir Dębski ze znanymi ludźmi i politykami.

Andrzej Duda w Kanale Zero. Od wpadki po milionowe wyświetlenia

W piątek 2 lutego na YouTube pojawił się pierwszy wywiad w krótkiej historii projektu. Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek rozmawali z prezydentem Andrzejem Dudą. Już na początku Kanał Zero zaliczył wpadkę, bo doszło do opóźnienia emisji wywiadu, z czego na portalu X tłumaczył się sam Stanowski. „Będzie malutkie opóźnienie, walka z uploadem” – pisał. Wiadomo, że rozmowa nagrana została tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim o godzinie 13:00.

Mimo tej wtopy, wywiad Stanowskiego i Mazurka z prezydentem Dudą bije rekordy oglądalności w sieci. Nagranie, które wrzucone zostało na YouTube o 20:30, już w sobotę, kolejnego dnia po godzinie 10:00, ma już ponad milion wyświetleń.

„Wywiad, jakiego nie zobaczycie nigdzie indziej” – opisują założyciele Kanału Zero. A co myślą o wywiadzie internauci?

Wiele uwag tych, którzy obejrzeli rozmowę dotyczy sposobu prowadzenia wywiadu przez Roberta Mazurka. „Ciężko się ogląda jak Robert Mazurek nigdy nie daje dokończyć”; „Ten stres podczas słuchania tego wywiadu wynikający z tego, ze zaraz Pan Mazurek przerwie odpowiedź”; „Stano pogadaj z Robertem żeby nie wcinał się rozmówcy w każde zdanie. Super wywiad”; „Każdy wywiad prowadzony lub współprowadzony przez Mazurka wygląda podobnie – zadaje pytanie, w połowie przerywa i zadaje kolejne, w połowie przerywa i wraca do poprzedniego, w połowie przerywa i zadaje kolejne”; „Mazurek przestań PRZERYWAĆ WYPOWIEDZ, bo to jest tragedia” – to komentarze, które na YouTube zebrały najwięcej „lajków”.

Wielu odbiorców uważa nawet, że wywiad byłby ciekawszy, bez obecności na nim Roberta Mazurka, ponieważ byłyby wtedy zadawane pytania „dla zwykłych obywateli, bez wchodzenia w kruczki prawne”.

Ogólny odbiór całej rozmowy jest jednak raczej pozytywny. „Nikt, nigdy w historii polskiego dziennikarstwa nie przeprowadził takiej rozmowy z głową państwa. Bez konwenansów, ale z szacunkiem, ostro, ale bez zbędnej egzaltacji, która kazałaby udowadniać, że dziennikarz musi wyjść zwycięsko z rozmowy. Szacunek, podziw”; „Niezależne od poglądów co do rozmówcy – wywiad bardzo dobry. Dobrze widzieć wreszcie słuchanie ze zrozumieniem po stronie zadających pytania i w ogóle umiejętność słuchania”; „Bez sztucznej propagandy i ustawionych pytań, SUPER”; „Oprócz tego że Mazurek przerywał wypowiedź Prezydenta, to jest super rozmowa. Grillujecie Panowie pierwszorzędnie” – piszą internauci zarówno pod wideo na YouTube jak i profilu Kanału Zero na Facebooku.

Wśród wpisów pojawiły się też uwagi co do stroju, jaki miał na sobie podczas wywiadu Krzysztof Stanowski. Dziennikarz odpowiedział na nie we wpisie na portalu X. „Co do stroju: był taki, jak ustalono dwa dni wcześniej. Jeśli komuś się wydaje, że takich rzeczy się nie ustala, to nie jest za mądry. Ponadto lubię ten sweter – firma Baldessarini, polecam” – napisał.

twitterCzytaj też:

Prezydent Andrzej Duda: Czuję się obserwowanyCzytaj też:

Krzysztof Stanowski wystartuje w wyborach prezydenckich. Co na to Andrzej Duda?