Kinga Rusin uderza w Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Wypomina im powiązania z PiS

Na początku lutego 2024 roku pojawił się w sieci pierwszy wywiad w ramach Kanału Zero. Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek rozmawiali z prezydentem Andrzejem Dudą. „Wywiad, jakiego nie zobaczycie nigdzie indziej” – zapowiadali założyciele Kanału Zero. Rozmowa ma na tę chwilę ponad 2,5 mln wyświetleń.

Opinie na temat wywiadu wśród internautów były podzielone. Wiele uwag tych, którzy obejrzeli rozmowę dotyczy sposobu prowadzenia wywiadu przez Roberta Mazurka. „Ciężko się ogląda jak Robert Mazurek nigdy nie daje dokończyć”; „Ten stres podczas słuchania tego wywiadu wynikający z tego, ze zaraz Pan Mazurek przerwie odpowiedź”; „Stano pogadaj z Robertem żeby nie wcinał się rozmówcy w każde zdanie. Super wywiad”; „Każdy wywiad prowadzony lub współprowadzony przez Mazurka wygląda podobnie – zadaje pytanie, w połowie przerywa i zadaje kolejne, w połowie przerywa i wraca do poprzedniego, w połowie przerywa i zadaje kolejne”; „Mazurek przestań PRZERYWAĆ WYPOWIEDZ, bo to jest tragedia” – to komentarze, które na YouTube zebrały najwięcej „lajków”.

Rusin uderza w Stanowskiego i Mazurka. „Kaczyński musi być zachwycony”

Wywiad nie zachwycił też Kingi Rusin, byłej dziennikarki TVP. Postanowiła ona poświecić mu post na Instagramie, który opatrzyła swoim zdjęciem w stroju kąpielowym.

Rusin na początku stwierdziła, że trudno „nie stracić równowagi słuchając bzdur wypowiadanych w czasiw wywiadu z ośmieszającą się głową państwa”. „Tak, TEGO wywiadu, zupełnie przez przypadek, udzielonego przez długo nie udzielającego wywiadów prezydenta RP. Wywiadu, przypadkowo, udzielonego dwóm symetrystom: sympatykowi spółek Skarbu Państwa za PiS – Stanowskiemu i Mazurkowi – bratu prezesa Polskiego Holdingu Nieruchomości za PiS. Wywiadu na kanale, zupełnie przez przypadek, budowanym tuż po przegranych przez PIS wyborach 15.10” – stwierdziła Rusin.

Według dziennikarki, dla Stanowskiego „nie mają wielkiego znaczenia wyroki europejskich trybunałów ani polskich sądów”. „Wystarczy kilka opinii wybielających Dudę, a, zdaniem naszego »sherlocka«, mamy do czynienia ze strasznie zagmatwanym sporem prawnym, w którym NAWET jego »wielki umysł« nie może się »połapać«” – stwierdziła. „No i najważniejsze, zobaczcie jaki ten nasz prezydent »swojak«, chyba nie uwierzycie, że ktoś taki może łamać Konstytucję, a potem pójść siedzieć, co nie?” – napisała Rusin.

„ZERO wstydu i skrupułów, ZERO zahamowań w praniu mózgów. No i, ZERO zdziwienia, że przy okazji, w innych programach, pogadamy sobie o sporcie, kulturze, gospodarce. Zabawa z polityczno-wyborczo-pisowską wkładką. Kaczyński musi być zachwycony” – skwitowała dziennikarka.

