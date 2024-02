Maryla Rodowicz o swojej życiowej porażce. „To jest przykre”

Bez wątpienia Maryla Rodowicz jest jedną z najpopularniejszych artystek polskiej estrady. Przez 55 lat kariery dorobiła się wielu wspaniałych hitów, które nucone są przez kolejne pokolenia, m.in. „Niech żyje bal”, „Małgośka”, „Remedium” czy „Łatwopalni”. Równocześnie piosenkarka spełnia się, jako trenerka w „The Voice Senior”. W sobotnim odcinku programu zdobyła się na szczere wyznanie.

Maryla Rodowicz

W sobotni wieczór 10 lutego widzowie obecnej, piątej już edycji „The Voice Senior” po raz przedostatni mogli śledzić poczynania rozśpiewanych uczestników. Na półfinałowej scenie wystąpiło 16 osób, po czterech z drużyn Alicji Węgorzewskiej, Maryli Rodowicz, Haliny Frąckowiak, a także Tomasza Szczepanika. Spośród nich, każdy trener wybrał po dwie osoby, które wejdą do wielkiego finału.

Podczas odcinka nie zabrakło szczerych wyznań artystów. Maryla Rodowicz otworzyła się na temat swojej życiowej porażki. Okazało się, że ma za złe zachowanie polskich mediów, które zdają się nie doceniać jej talentu.

– Na pewno porażką dla mnie jest to, że nie kochają mnie media. Radia nie grają moich piosenek i to właściwie od 30 lat. Mimo, że wydaję naprawdę regularnie płyty. No i nic… To jest przykre, to jest moja porażka – wyznała.

Słowa Maryli Rodowicz w trakcie półfinałowego odcinka mogą być zaskakujące, biorąc pod uwagę jej status królowej polskiej piosenki. Wokalistka jednak wyznała, jaki sposób znalazła na utrzymanie bliskiego kontaktu ze swoimi fanami i promocji nowych dokonań muzycznych. Otóż uważa, że zbawieniem dla jej kariery okazał się Internet.

– Na szczęście jest Internet i wrzucam moje piosenki na Facebooka. Właściwie nie ma dnia, żebym nie wrzuciła zdjęcia na Instagrama. I to mnie ratuje — Internet. I tak to się doturlałam do dzisiaj i trwa to 55 lat. Ludzie, mam bardzo bogate plany i jeszcze was zaskoczę — dodała.

Warto zaznaczyć, że Maryli Rodowicz udało się zgromadzić sporą ilość fanów w sieci. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 148 tysięcy obserwujących. Na Facebooku jest ich ponad 250 tysiecy, a na TikToku już ponad 280 tysięcy.

