Nowe zdjęcia Maryli Rodowicz zaskoczyły fanów. „Jaka piękna chudzinka”

Maryla Rodowicz wystąpiła w weekend w Sandomierzu na imprezie Telewizji Polskiej z cyklu "Roztańczona Polska". Oprócz niej na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Felivers, Kuba Szmajkowski, Dagmara Bryzek, OT.TO, Tatiana Kopała, Brylant czy Mike & Laurent.

Rodowicz zachwyca nowymi zdjęciami

Przed swoim występem Rodowicz relacjonowała w sieci, co dzieje się za kulisami, zamieszczając wpisy i fotki. „Jestem w Sandomierzu, w polu, wieczorem koncert tv, żar się leje z nieba, ubranie się klei do ciała, jak żyć” (pisownia oryginalna – red.) – pisała artystka na Instagramie. Tuż przed tym, jak wyszła na scenę, Rodowicz zamieściła fotkę w nowej stylizacji i napisała: „Za chwilę wyjdę na scenę i będę czarować”.

To właśnie pod tą fotką internauci i fani gwiazdy (na Instagramie Rodowicz śledzi prawie 150 tys. ludzi), zaczęli rozpisywać się na temat jej stylizacji i figury.

„Lata mijają, a ikona stylu jest jedna”; „Pięknie pani wygląda!”; „Pani Marylo da Pani rade zawsze kolorowa, uśmiechnięta i jedyna”; „Wygląda Pani, jakby miała Pani ze 30 lat max na tym zdjęciu! Zjawiskowo!”; „Jaka piękna chudzinka” – można było przeczytać w komentarzach. Co ciekawe, możliwość ich dodawania pod tą fotką została już zablokowana przez artystkę, której najwyraźniej nie spodobały się te wpisy.

Rodowicz schudła około 20 kg

Kilka miesięcy temu Rodowicz przyznała w rozmowie z „Super Expressem”, że stosuje dietę pudełkową ale czasami nawet nie zjada wszystkich porcji. – No, może zjem ze trzy pudełka. Schudłam i ćwiczę. Pomyślałam, że skoro nie mogę grać w tenisa, to dobry moment na to, żeby spróbować schudnąć. Próbuję nadal, jak widać, z dobrym skutkiem – mówiła, dodając, że straciła już około 20 kilogramów.

Galeria:

Maryla Rodowicz na nowych fotkach. Gwiazda zachwyca sylwetkąCzytaj też:

Nowości tygodnia na Netflix. 10+ dobrych premier na najbliższe dniCzytaj też:

Kiedy Sławek Uniatowski śpiewał w Sopocie, płonął mu dom. Pokazał zniszczenia