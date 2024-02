Grała Jolę w serialu „Niania”. Co robi teraz? Agnieszka Dygant pokazała fotkę z Iwoną Wszołkówną

Iwona Wszołkówna w 2000 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie. Jej debiutem teatralnym była sztuka „Książę Myszkin” według Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Grzegorza Jarzyny, która wystawiana była na scenie Teatru Rozmaitości w Warszawie. Wcieliła się w Fienię.

W telewizji debiutowała w „Kasi i Tomku” jako Regina. Grała też Asię w „Camera Cafe”, kelnerkę Lucynę w „Kryminalnych” czy Macińską w „39 i pół”. Talent aktorki widzowie mogli obserwować również w filmach, w tym „Tylko mnie kochaj”, „Anioł Stróż”, „Wesele” czy „Pod mocnym aniołem”. Najbardziej jednak z pewnością szeroka publiczność kojarzy Iwonę Wszołkównę z serialu „Niania”, w którym przez cztery lata grała Jolę Ząbkowską, przyjaciółkę Frani.

Iwona Wszołkówna grała Jolę w „Niani”. Dlaczego wycofała się z show-biznesu?

O początkach swojej aktorskiej kariery Iwona Wszołkówna opowiadała przed laty w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską”. Wspominała, że przyjaźniła się wtedy z Tomaszem Kotem i wraz z nim wyruszyła na podbój Warszawy. – Przez półtora roku walczyliśmy o pracę, próbowaliśmy się zaaklimatyzować – opowiadała.

W końcu jednak udało się aktorce zdobyć stałą rolę, właśnie w hicie „Niania”. – To piękny kawał mojego życia, czas wspaniałej zabawy z niesamowitą ekipą, do którego wracam z sentymentem. Na planie urodziłam i wychowałam dwoje dzieci, wspólnie świętowaliśmy, a potem rodzić zaczęły wszystkie moje koleżanki. Od samego rana wszyscy dbaliśmy o to, żeby podczas zdjęć towarzyszył nam ciepły nastrój – mówiła.

Po sukcesie „Niani” Wszołkówna wycofała się z show-biznesu. W innym wywiadzie, dla „Świata Seriali” wyznała, że postanowiła wtedy poświęcić swój czas dzieciom, a nie scenariuszom. Co jakiś czas jednak wciąż powraca na duży ekran, robiąc wyjątki dla interesujących ją ról, jak w filmie „Pod mocnym aniołem”.

Frania i Jola z serialu „Niania” znów razem

W czwartek 8 lutego na Instagramie Agnieszki Dygant czyli serialowej Frani, pojawiły się jej zdjęcia z Iwoną Wszołkówną. „Czasem przyjaźń przechodzi przez ekran i trwa” – podpisała fotografie aktorka.

