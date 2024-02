„Czerwona Królowa” to nowość na podstawie bestselleru. Są pierwsze zdjęcia z serialu

Reżyserem serii jest Koldo Serra, znany z serii „Bez śladów” i „Dom z papieru” oraz Julian de Tavira, twórca serialu „Hernán”. Scenariusz został napisany przez Salvadora Perpina oraz Muruzabala. Na ekranie po raz pierwszy razem pojawią się Vicky Luengo i Hovik Keuchkerian, jako Antonia Scott i Jon Gutiérrez.

„Czerwona Królowa” to przerażający thriller osadzony w Madrycie, mieście, które odgrywa kluczową rolę w tej historii. Łączy w sobie wartką akcję śledztwa z chemią pomiędzy dwoma głównymi bohaterami. Serial jest adaptacją międzynarodowej serii thrillerów autorstwa Juana Gomeza-Jurado („Czerwona Królowa”, „Czarna Wilczyca”, „Biały Król”). „Czerwona Królowa” liczy siedem odcinków.

„Czerwona Królowa”. O czym jest serial?

Z IQ wynoszącym 242, Antonia Scott oficjalnie jest najinteligentniejszą osobą na świecie. Jej inteligencja uczyniła ją „Czerwoną Królową” tajnego i eksperymentalnego projektu policyjnego.

Kiedy syn potężnego potentata zostaje bestialsko zamordowany, a córka najbogatszego człowieka w Hiszpanii porwana, organizacja „Czerwonej Królowej” włącza się do sprawy.

Mentor Antonii, jej były szef, zwraca się do Jona Gutiérreza, baskijskiego policjanta, aby ponownie aktywować Antonię. Zwichrowana gra w kotka i myszkę, w której Jon i Antonia zaplątują się podczas śledztwa, pomaga im odkryć, że podziwiają i uzupełniają się wzajemnie niemal tak samo mocno, jak irytują.

„Czerwona Królowa” zadebiutuje 29 lutego w ponad 240 krajach na świecie.

Co jeszcze oglądać można na Amazon Prime Video?

„Czerwona Królowa” dołącza do bogatej oferty Amazon Prime Video obejmującej tysiące filmów i seriali, w tym polskich produkcji własnych takich jak „Lewandowski – Nieznany”; „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”; „Cały ten seks” czy „Legia. Do końca”. Na Prime Video widzowie znajdą też popularne seriale jak: „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”; „Jack Ryan”; „The Boys”; „Reacher”; „Lista śmierci”; „The Grand Tour” i „Wspaniała pani Maisel”. Serwis to też dom popularnych filmów, takich jak „Książę w Nowym Jorku 2” i „Wojna o jutro”.

Amazon Prime Video. Ile kosztuje subskrypcja?

Użytkownicy otrzymują 30-dniowy okres próbny. Standardowy abonament Amazon Prime Video (bez dostępu do pozostałych usług) wynosi 26 złotych miesięcznie.

