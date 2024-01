Ed O'Neill prawie wstąpił do mafii. „Byłem spłukany”

Dziś Ed O'Neill jest niezwykle popularnym aktorem, znanym m.in. z seriali komediowych „Współczesna rodzina” czy „Świat według Bundych”. Choć nie może narzekać na brak gotówki, niegdyś zupełnie nie miał pieniędzy. Wówczas otrzymał propozycję dołączenia do mafii, którą poważnie rozważał.

Ed O'Neill o dołączeniu do mafii

Ed O'Neill przyjął zaproszenie do podcastu swojego byłego kolegi z planu „Współczesnej rodziny”, Jessego Tylera Fergusona, który w serialu wcielał się w jego syna, Mitchella Prichetta. W „Dinner on Me” wrócił myślami do dawnych czasów, przed zrobieniem przez siebie kariery. Ujawnił, że w 1969 roku został zwolniony z drużyny futbolowej Pittsburgh Steelers i nie miał pojęcia, co robić dalej ze swoim życiem.

– Miałem przyjaciół w przestępczości zorganizowanej. Znajomy o imieniu Jim zadzwonił do mnie i powiedział: „Hej, przejedź się ze mną. Chcę z tobą porozmawiać” – wspominał Ed O’Neill.

Owy znajomy, który mieszkał w rodzinnym mieście aktora – Youngstown w stanie Ohio, już w samochodzie zapytał go, jak wyglądają jego sprawy finansowe. Ed O’Neill szczerze odparł: „Jestem spłukany. Nie wiem, co zrobię”. Razem dotarli do niezwykle eleganckiej restauracji, do której aktor – jak stwierdził – „nigdy by sam nie poszedł”. Tam Jim przekupił barmana w zamian za informacje o pewnym mężczyźnie. Po tym, jak opuścili lokal, Ed O’Neill otrzymał propozycję pracy.

– Wyszliśmy, a on powiedział: „Możesz robić dla mnie takie rzeczy, wiesz, będę cię chronić, dam ci łatwe rzeczy. (…) Uciekasz, podrzucasz coś tu i tam. Być może będziesz musiał poszturchać jakiegoś faceta. Jesteś w tym dobry. Można nieźle zarobić” – opowiadał aktor w „Dinner on Me”.

Okazuje się, że Eda O’Neilla nieco zainteresowała owa propozycja. Powiedział Jimowi: „Daj mi to przemyśleć. Jestem niezdecydowany. Być może wyjadę z miasta, aby zająć się aktorstwem”. Potem znajomy odwiózł dzisiejszego gwiazdora do domu, co zauważył jego ojciec. Szybko wziął go na rozmowę i zapytał, czy ten będzie w stanie „przeżyć odsiadkę, która na pewno go będzie czekać”. Ed O’Neill stwierdził wówczas, że ciężko byłoby mu w więzieniu i niedługo później wyjechał do Nowego Jorku. Po kilku miesiącach został performerem, co ostatecznie doprowadziło go do kultowej już roli Ala Bundy’ego.

Czytaj też:

Obsada „Modern Family” spotkała się po latach i wywołała zamieszanie. Jak teraz wyglądają?Czytaj też:

QUIZ z bohaterów serialu „Modern Family”. Pamiętasz jak się nazywali?