Tomasz Kammel w końcu ucina spekulacje. Już wiadomo, co z jego pracą w TVP i „Pytaniu na Śniadanie”

W 1997 roku, czyli ponad 25 lat temu, zaczęła się przygoda Tomasza Kammela z Telewizją Polską. Prowadził takie formaty jak „Randka w ciemno”, „Sekrety rodzinne”, „Kawa czy herbata?” oraz „Teleexpress”, a w późniejszych latach show rozrywkowe „The Voice of Poland”, „The Voice Kids”, „The Voice Senior” czy „Dance Dance Dance”.

Najbardziej jednak kojarzony był w ostatnich latach z „Pytania na Śniadanie”. Program śniadaniowy dziennikarz prowadził w duecie z Izabellą Krzan, jednak od jakiegoś czasu Miss Polonia 2016 zaczął towarzyszyć na ekranie Robert Koszucki. Wszyscy fani formatu zachodzili w głowę, czy po zmianie władz stacji, ich ulubiony prowadzący stracił posadę w TVP.

Tomasz Kammel ogłasza nowy projekt i wyjaśnia, co z „Pytaniem na Śniadanie”

Po wielu tygodniach plotek na ten temat, głos zabrał sam zainteresowany. Zrobił to przy okazji ogłoszenia, że rozpoczyna „jeden z najważniejszych projektów zawodowych w swoim życiu”. Chodzi o medialny program, kierowany do rodziców, nauczycieli i wszystkich, których interesuje medialna edukacja dzieci i młodzieży.

– Dzieci w Polsce siedzą w komputerze i w swoim smartfonie średnio ok. 6 godzin dziennie, to znaczy, że niektórzy siedzą 12. Do tego co czwarty człowiek w Polsce okazuje się być uzależniony od social mediów i internetu, to jest cholernie duży problem. W związku z tym dobrze by było nauczyć młodych ludzi, jak skutecznie i przede wszystkim efektywnie wykorzystywać potencjał sieci i jak z niej korzystać, żeby pomagała, a nie szkodziła – zapowiedział w nagraniu.

Pod postem o nowym zawodowym przedsięwzięciu, jakiego się podejmuje, jeden z fanów pogratulował mu pomysłu i zapytał wprost, czy zobaczymy Kammela jeszcze w „Pytaniu na Śniadanie”.

„Tomek życzę powodzenia ale będziesz w pytaniu?” – zagaił internauta. „No pewnie” – odpowiedział dziennikarz.

Inni także dopytywali, czy Kammel odchodzi z TVP. Za każdym razem 52-latek odpowiadał tylko: „Nie”.

Już wcześniej na temat przyszłości Tomasza Kammela w Telewizji Polskiej pisała Izabella Krzan. „Tomek obecnie odpoczywa na wakacjach. Wraca 22 stycznia, więc wspólnie atakujemy »PnŚ« w ostatnim tygodniu stycznia” – odpowiedziała prezenterka na jedno z pytań internautów na swoim Instagramie.

