„Kim i Kanye: Wielkie rozstanie” już na HBO Max. Kulisy rozwodu wartego miliardy dolarów

Tej pary nikomu nie trzeba przedstawiać. Światowej sławy raper i gwiazda reality show. Ich związek budził ogromną ciekawość od samego początku, aż do głośnego finału.

„Kim i Kanye: Wielkie rozstanie” to dwuodcinkowy serial dokumentalny przedstawiający historię rozwodu Kim i Kanye Westów opowiedzianą z pespektywy prawników i przyjaciół pary. Obraz pokazuje dlaczego Kanye walczył o uratowanie małżeństwa, a Kim desperacko chciała je zakończyć. Gwiazda reality show zdecydowała się na rozstanie po tym jak mąż ujawnił intymne szczegóły z ich życia prywatnego. Gdy w 2021 roku złożyła pozew o rozwód to właśnie Kanye, w trakcie dwuletniej sprawy rozwodowej, starał się zrobić wszystko, by utrzymać związek. Czy Kim słusznie uznała, że nadszedł czas, by zakończyć tę relację?

Choroba Kanye'ego Westa

Przypomnijmy, Kanye West tuż po wydaniu albumu „Ye” w 2018 roku ujawnił, że zdiagnozowano u niego chorobę afektywną dwubiegunową.

– Kiedy masz atak, jesteś nadpobudliwy na każdym poziomie. Moje doświadczenie z tym wygląda tak, bo każdy ma inne, że wszyscy ludzie są aktorami. Wszystko jest spiskiem. Czujesz, że rząd włożył ci do głowy czip, aby cię śledzić. Czujesz, że jesteś nagrywany i wiele innych rzeczy – mówił o swojej chorobie w „Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać” – programie prowadzonym przez Davida Lettermana na Netfliksie. – Są też momenty, w których czujesz, że wszyscy chcą cie zabić. Nie ufasz prawie nikomu – dodawał.

Związek Kim Kardashian i Kanyego Westa

Kim Kardashian i Kanye West pobrali się 24 maja 2014 roku w historycznym miejscu – Forte di Belvedere, XVI-wiecznej fortecy na szczycie wzgórza w pobliżu rzeki Arno we Florencji we Włoszech. Wspólnie mają czwórkę dzieci – North urodzoną 15 czerwca 2013 oraz syna Sainta urodzonego 5 grudnia 2015. Ponadto wynajęte surogatki urodziły kolejne dzieci byłej już pary: córkę Chicago (ur. 16 stycznia 2018) oraz syna Psalma (ur. 10 maja 2019).

Kim Kardashian wniosła o rozwód w 2021 roku, za przyczynę podając "różnice nie do pogodzenia". Kanye West obecnie związany jest z Biancą Censori.

