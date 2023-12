Nie żyje Lech Konopiński

O śmierci Lecha Konopińskiego poinformował Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich, którego poeta był wiceprezesem. Satyryk odszedł w środę 13 grudnia.

„Był autorem kilkudziesięciu książek oraz ponad 500 tekstów piosenek, z których wiele stało się znanymi do dziś przebojami” – czytamy. „Śmierć zawsze jest zaskoczeniem. Nie pytamy dlaczego Boże zabrałeś nam Leszka, lecz dziękujemy za to, że nam Go dałeś. Poeta cały nie umiera. Twórczość ponadczasowa Leszka zostanie do końca świata” – napisali.

W mediach społecznościowych przyjaciela swoich rodziców i dziadków wspomniała także Natalia Kukulska. Artystka przypomniała, że stworzył on wiele piosenek jej matki Anny Jantar, w tym „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Za każdy uśmiech” czy „Za wszystkie noce”.

Natalia Kukulska żegna Lecha Konopińskiego

Publikując wspólne zdjęcie z Konopińskim Kukulska przyznała, że ostatnio bardzo dużo o nim myślała, a dziś puszczała nawet swojemu synowi piosenkę swojej matki „Kto powie nam”, jego autorstwa.

„Wkrótce zadzwonił telefon. Jego Wnuk Tomek poinformował, że dziadek właśnie zmarł. Jak nie wierzyć w znaki? Przeżył piękny wiek 92 lata, tyle ile moja babcia… Zresztą na dziewięćdziesiątych urodzinach mojej babci był jednym z gości i napisał dla niej wspaniały wiersz. Miał niesamowite pióro i poczucie humoru. Mam o nim tyle ciepłych wspomnień” – przyznała Kukulska. „Pamiętam, jak dopiero co, śpiewałam na jego sześćdziesiątych urodzinach mając lat 16… a gdy śpiewałam będąc dzieckiem, też napisał dla mnie piosenkę „Mała smutna królewna”… taka znów się dzisiaj czuję” – napisała artystka.

facebook

W dalszej części wpisu zwróciła się już bezpośrednio do Konopińskiego. „Wujku, dziękuję za Twoją obecność w naszym życiu. Rodzinie składam szczere kondolencje. A wam polecam twórczość Lecha Konopińskiego / od błyskotliwej fraszki i satyry po wspaniałe wiersze dla dzieci, godne skojarzeń z Tuwimem czy Brzechwą…” – zakończyła.

Kim był Lech Konopiński?

Lech Konopiński był doktorem nauk ekonomicznych, jednak na co dzień zajmował się głównie poezją. Debiutował w 1954 roku jako satyryk w tygodniku „Szpilki”. W 1960 roku wydał pierwszy tom swoich wierszy, zatytułowany „Akcje i reakcje”, a ilustrowany przez samego Jacka Fedorowicza. W sumie w trakcie swojego życia na rynku pojawiło się 18 tomików jego autorstwa. Przez trzy lata (1957-1960) był redaktorem satyrycznego tygodnika „Kaktus”, a potem przez pięć lat redaktorem „Gazety Poznańskiej”.

W trakcie swojego życia stworzył ponad 500 tekstów do piosenek takich sław jak Jerzy Grunwald, Eleni, Krzysztof Krawczyk czy Anna Jantar. Pisał również piosenki dla regionalnych kapeli – głównie w gwarze wielkopolskiej.

Był laureatem Orderu Uśmiechu (2004), Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009), medalu „W służbie Bogu i Ojczyźnie” (2019) i odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Poznania” (2023).