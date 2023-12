Były partner wspomina Gabriela Seweryna. Pokazał archiwalne fotografie

Do tragicznego w skutkach wydarzenia doszło we wtorek 28 listopada. Wówczas Gabriel Seweryn skarżył się na ból w klatce piersiowej i liczył na pomoc pogotowia. Ratownicy medyczni nie stanęli jednak na wysokości zadania, bo – według oświadczenia – bohater „Królowych życia” i jego partner mieli być agresywni. Finalnie celebryta dojechał do szpitala taksówką, a kilka godzin później nie żył.

Wiadomo, że sprawą obecnie zajmuje się prokuratura, jednak wielu fanów za śmierć projektanta wini nie tylko pogotowie, ale także chłopaka Gabriela Seweryna. Kamil Bieł jest teraz nieustannie porównywany z poprzednim partnerem „Versace z Głogowa”, a jego posty w mediach społecznościowych zalały krytyczne komentarze. Z kolei Rafał Grabias, czyli mężczyzna, z którym Gabriel Seweryn spędził uprzednio 18 lat życia, może liczyć na wsparcie internautów. Teraz pokazał on zdjęcia z przeszłości ze zmarłym celebrytą.

Związki Gabriela Seweryna

Wiadomo, że podczas wtorkowego incydentu z pogotowiem Gabrielowi Sewerynowi towarzyszył Kamil Bieła. To właśnie on filmował celebrytę, kiedy ten rozpoczął na Instagramie transmisję i mówił, że jest szykanowany przez ratowników medycznych. Na podstawie krążącego w sieci fragmentu owej relacji, fani bohatera „Królowych życia” stwierdzili, że chłopak zupełnie nie wspierał chorego. Pod jego zdjęciami wybuchła burza w komentarzach, a internauci twierdzą, że to błąd, iż „Versace z Głogowa” po 18-stu latach rozstał się z Rafałem Grabiasem i w 2021 roku związał się z Kamilem.

Na podstawie owych wpisów widać, że fani pary, która zdobyła zwolenników podczas emisji „Królowych życia”, nigdy nie pogodzili się z faktem, że ich związek się rozpadł. Do końca mieli nadzieję, że drogi Gabriela i Rafała kiedyś znowu się zejdą, tak się jednak nie stało. W ostatnich latach relacje projektanta futer i jego byłego partnera bywały za to napięte. Panowie mieli do siebie żal i nie utrzymywali ze sobą kontaktu. – Cieszę się, że w końcu udało mi się definitywnie zamknąć tamten rozdział życia, choć wcale nie było to łatwe i ciągnęło się zdecydowanie dłużej, niż powinno – mówił „Versace z Głogowa” w rozmowie z „Pomponikiem”.

Rafał Grabias pokazał zdjęcia z „Versace z Głogowa”

Mimo tego, w obliczu jego niespodziewanej śmierci, Rafał Grabias postanowił zapomnieć o dawnych sporach. Po tym, jak 28 listopada media obiegła wieść o odejściu Gabriela Seweryna, mężczyzna publicznie pożegnał byłego partnera. Opublikował fotografię 56-latka na swoim profilu na Instagramie i napisał: „Żegnaj”.

W sobotę 2 grudnia z kolei postanowił ponownie wspomnieć projektanta w mediach społecznościowych. Sięgnął pamięcią do czasów, kiedy byli razem szczęśliwi oraz zakochani i opublikował kilka zdjęć z przeszłości. Zamieścił na swoim profilu na Instagramie archiwalną fotografię (inne zaś na Instastory). Na czarno-białym ujęciu z 2008 roku stoi za Gabrielem i promiennie się uśmiecha.

Pod tym postem internauci zamieścili wiele wzruszających komentarzy. Wśród nich czytamy: „Cena wyborów. Czasem kosztują one całe życie. Szkoda. Ty byłeś dla jego łodzi żaglem napędzanym wiatrem, a wybór stał się kotwicą na mieliźnie”, „Teraz, kiedy żegnasz Gabriela, można dostrzec Twój ogromny ból, rozpacz i pustkę. Tak żegna się tylko ukochaną osobę”, „Szkoda wielka, że się rozstaliście. Wierzę, że jak bylibyście razem, to Gabriel by żył, bo ty go kochałeś i dbałeś o niego. Nie mogłam się pogodzić z tym, jak się rozstaliście. Fajnie i miło było was oglądać razem”, „Nie zawsze nowe, znaczy lepsze” czy „Myślę, że trzymałeś go w ryzach. Niestety młodziak, z którym był, po filmiku widać, jakby miał to gdzieś, jak on się czuje. Zdecydowanie byliście sobie przeznaczeni”.

