„Nasz Nowy Dom”. Dziewczynka przechodziła w domu piekło, dziadkowie zabrali ją do siebie

Państwo Jolanta i Jan są rodziną zastępczą dla swojej piętnastoletniej wnuczki Samanty. Dziewczynka wychowywała się u swojej mamy, mieszkała w przeciwległym krańcu Polski, ale na wszystkie wakacje i ferie przyjeżdżała do dziadków, z którymi łączy ją szczególna więź.

Pani Jolancie zależało też, by dziewczyna budowała relację z ojcem, który założył nową rodzinę. Nikt nie wiedział, że Samanta na co dzień przechodzi piekło w domu, w którym mieszka. Nigdy się nie skarżyła. Gdy sprawa wyszła na jaw, dziadkowie postanowili, że najlepiej dla dziewczynki będzie, jeśli zamieszka u nich. Samanta też tego chciała, a sąd przychylił się do ich wniosku. Teraz cała rodzina jest już spokojna. Niestety warunki ich życia nie są komfortowe.

„Nasz Nowy Dom” w Bartoszycach. Tak mieszka rodzina

Znajdujące się w miejscowości Bartoszyce mieszkanie liczy zaledwie 20m2. Samanta mieszka w prowizorycznie wydzielonym pokoiku, kuchnia jest w korytarzu. Dramatycznie brakuje miejsca do nauki, rozwoju i wypoczynku. W mikroskopijnych mieszkaniach dobrze sobie radzi architekt „Nasz Nowy Dom” Maciek, który jednak ku przerażeniu Wieśka, postanawia szukać dodatkowej przestrzeni. To, jak pójdzie ekipie dowiemy się już z nowego odcinka. Tymczasem możecie już obejrzeć fotki sprzed remontu tej przestrzeni w naszej galerii.

