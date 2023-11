Matt LeBlanc żegna Matthew Perry'ego. Wpis serialowego Joeya chwyta za serce

Joey, postać grana przez LeBlanca z serialu „Przyjaciele”, i Chandler, w którego wcielał się Perry, byli najlepszymi przyjaciółmi w serialu, a przez pewien czas nawet współlokatorami. Aktorzy dzielili ze sobą wiele scen w całym serialu.

We wtorek 14 listopada na Instagramie Matta LeBlanca pojawił się wpis dotyczący Matthew Perry'ego. Do postu serialowy Joey z dodał kilka ich wspólnych fotek z planu, które chwytają za serce.

„Matthew, żegnam cię z ciężkim sercem. Czas, który spędziliśmy razem, należy do ulubionego w moim życiu. To był zaszczyt dzielić z tobą scenę i nazywać cię moim przyjacielem. Zawsze będę się uśmiechać, gdy pomyślę o tobie i nigdy cię nie zapomnę. Nigdy” – napisał Matt LeBlanc. „Rozwiń skrzydła i leć bracie, w końcu jesteś wolny. Dużo miłości. No cóż, myślę, że już nie odzyskam tych 20 dolców, które ci pożyczyłem” – dodał w swoim stylu aktor.

instagram

„Przyjaciele” żegnają Matthew Perry'ego

Matt LeBlanc jest pierwszą osobą z paczki serialowych „Przyjaciół”, która indywidualnie pożegnała Matthew Perry'ego w mediach społecznościowych. Wcześniej wszyscy zaangażowani w popularną produkcję wydali wspólne oświadczenie.

„Jesteśmy całkowicie zdruzgotani stratą Matthew. Byliśmy czymś więcej niż kolegami z planu. Byliśmy rodziną. Jest tyle rzeczy, które chcielibyśmy powiedzieć, ale teraz jest czas żałoby, czas przejścia przez proces tej niepowetowanej straty. W odpowiednim czasie powiemy więcej – wtedy, gdy będziemy w stanie” – napisali w oświadczeniu do mediów Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer.

Śmierć Matthew Perry'ego

Matthew Perry zmarł niespodziewanie 28 października w swoim domu w Los Angeles. Został znaleziony martwy w jacuzzi przez swojego asystenta, który wezwał na miejsce służby. Sekcja zwłok aktora została już wykonana, ale niestety nie dała odpowiedzi, co było przyczyną jego śmierci. Władze oczekują jeszcze na wyniki badań toksykologicznych Matthew Perry'ego.

Od 1994 do 2004 roku Matthew Perry wcielał się w serialu „Przyjaciele” stacji NBC w rolę Chandlera Binga. Postać, którą wykreował stała się kultową i ukochaną przez miliony ludzi na całym świecie. Po latach wyznał, że podczas gdy grał w serialu zmagał się z uzależnieniami od opioidów, narkotyków i alkoholu. Na pierwszy odwyk udał się w 1997 roku – w sumie przeszedł ich aż 15.

Czytaj też:

Była dziewczyna Matthew Perry'ego przerywa milczenie. „Nie wierzę, że utonął”Czytaj też:

Matthew Perry chciał nakręcić film lub serial o Mattmanie. Reżyser Adam McKay ujawnia szczegóły