Była dziewczyna Matthew Perry'ego przerywa milczenie. „Nie wierzę, że utonął”

Kayti Edwards, pasierbica Julie Andrews była w związku z Matthew Perrym w 2006 roku i pozostała jego przyjaciółką, nawet po ich rozstaniu. Twierdzi, że widziała się z nim po raz ostatni jeszcze przed tym, jak wydał on swoją książkę „Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz” w 2022 roku.

– Jest wiele rzeczy, które mi nie pasują. Nie wierzę, że po prostu utonął w swoim jazuzzi. To nie brzmi prawdopodobnie. Znam Matthew i wiem, że tak po prostu by nie utonął. Myślę, że mógł zażywać pigułki w tygodniu poprzedzającym to wydarzenie. Powiedzieli, że na miejscu zdarzenia nie było żadnych środków przeciwbólowych na receptę, co mnie nie dziwi, ponieważ on nie zostawiał ich na widoku. Miał na tym punkcie paranoję i brał je wszystkie, żeby nikt nie widział dowodów, a potem szedł do lekarza, kiedy był gotowy na więcej – stwierdziła.

Była dziewczyna Matthew Perry'ego: Mattman wychodził, gdy był „pod wpływem”

Kayti Edward przyznaje, że nabrała podejrzeń co do przyczyny śmierci serialowego Chandlera, gdy zobaczyła jego ostatni post w mediach społecznościowych. Zaledwie kilka dni przed tragedią aktor zaczął określać siebie samego na Instagramie jako „Mattman” – alter ego to miało, według jego byłej dziewczyny – pojawiać się dopiero, gdy był „pod wpływem”.

– Nigdy nie mówił o Mattmanie, gdy był trzeźwy. Mattman wychodził, kiedy Matthew był pod wpływem i czuł się w pewnym sensie niepokonanym. Byłam przy nim, kiedy ćpał, a kiedy mówiłam mu, że być może powinien przestać, odpowiadał: „Nie, jestem Mattman” – powiedziała kobieta w rozmowie z „The Sun”.

Według Edwards, Perry zawsze, gdy był pod wpływem leków na receptę, chciał wchodzić do wody. – Kiedyś jego sąsiad w Hollywood Hills znalazł Matthew nagiego i naćpanego w swoim basenie i musiałam tam pojechać i go wyciągnąć. Kiedy był „pod wpływem”, to lubił przebywać wtedy w wodzie – w basenie lub w jacuzzi – stwierdziła.

Śmierć Matthew Perry'ego

Matthew Perry zmarł niespodziewanie 28 października w swoim domu w Los Angeles. Został znaleziony martwy w jacuzzi przez swojego asystenta, który wezwał na miejsce służby. Sekcja zwłok aktora została już wykonana, ale niestety nie dała odpowiedzi, co było przyczyną jego śmierci. Władze oczekują jeszcze na wyniki badań toksykologicznych Matthew Perry'ego.

Od 1994 do 2004 roku Matthew Perry wcielał się w serialu „Przyjaciele” stacji NBC w rolę Chandlera Binga. Postać, którą wykreował stała się kultową i ukochaną przez miliony ludzi na całym świecie. Po latach wyznał, że podczas gdy grał w serialu zmagał się z uzależnieniami od opioidów, narkotyków i alkoholu. Na pierwszy odwyk udał się w 1997 roku – w sumie przeszedł ich aż 15.

Czytaj też:

Matthew Perry chciał nakręcić film lub serial o Mattmanie. Reżyser Adam McKay ujawnia szczegółyCzytaj też:

Pogrzeb Matthew Perry'ego. Obsada „Przyjaciół” pożegnała aktora na cmentarzu Forest Lawn