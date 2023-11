Matthew Perry chciał nakręcić film lub serial o Mattmanie. Reżyser Adam McKay ujawnia szczegóły

Ostatnim postem, jaki zamieścił na Instagramie Matthew Perry, było jego zdjęcie w jacuzzi, podpisane: „Jestem Mattman”. Sześć dni później aktora znaleziono nieprzytomnego w tym samym miejscu, a niedługo później stwierdzono zgon 54-latka.

Teraz na jaw wychodzą szczegóły dotyczące fascynacji Matthew Perry'ego postacią Batmana. W 2017 roku Perry kupił „podniebną rezydencję” za 20 mln dolarów, w której znajdowała się „jaskinia nietoperzy” – miejsce, w którym trzymał wszystkie przedmioty kolekcjonerskie, związane z postacią DC. Ostatni rozdział jego książki „Przyjaciele kochankowie i ta wielka straszna rzecz” nosił tytuł „Batman”.

Matthew Perry miał zagrać w filmie „Nie patrz w górę”

Reżyser Adam McKay ujawnił, że w listopadzie 2020 roku chciał obsadzić Matthew Perry'ego w epizodycznej roli w swoim nadchodzącym filmie „Nie patrz w górę”, w którym w głównych bohaterów wcielili się Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Było to zaledwie dwa lata po tym, jak aktor znany z „Przyjaciół” doznał pęknięcia jelita grubego w wyniku długotrwałego nadużywania opioidów.

– Wiedziałem, że ma pewne problemy zdrowotne. Rozmawialiśmy (on i ekipa produkcyjna – red.), że jest znany z roli w „Przyjaciołach”, ale zagrał też w wielu filmach i serialach i zawsze był we wszystkim dobry – przyznał McKey. – Spotkałem się z nim i był świetny. Opisał, że przeszedł poważną operację dolnej części jelita i prawie umarł, ale widać było, że wyzdrowiał. Wrócił. I byłem bardzo podekscytowany możliwością zrobienia z nim tego filmu – opowiadał reżyser.

Kiedy jednak Perry zaczął pojawiać się na planie, widać było, że nie czuje się najlepiej. – Miał niski poziom energii. Nie wyglądał zdrowo. Pytałem go, czy wszystko w porządku czy robił test na Covid-19. Mówił, że tak, że jest czysty – przytaczał twórca. – Samolubnie chcieliśmy go w filmie, bo był bardzo utalentowany, ale mieliśmy też nadzieję, że przypomni sobie, jak dobry był – powiedział.

Matthew Perry chciał stworzyć serial lub film o Mattmanie

Pewnego dnia, pomiędzy kręconymi ujęciami, Perry podrzucił McKayowi swój pomysł na Mattmana. – „To o takim facecie, znasz go. Ma na imię Matt i jest bardzo znany, ma około 50 lat. Jego życie to niezły bałagan. Jest zagubiony. Niespodziewanie umiera jego daleki krewny i otrzymuje po nim 2 mld dolarów spadku, który przeznacza na to, aby zostać superbohaterem” – cytował słowa Perry'ego reżyser.

Jak przyznał, był zafascynowany nie tylko samym pomysłem, ale faktem, że dałby mu on wgląd w umysł Perry'ego. Aktor chciał zagrać główną rolę, jednak było mu obojętne, czy będzie to film czy serial. McKay miał jednak nieco inny pomysł na tę produkcję. Wyjaśnił Perry'emu, że mógłby to być serial o popularnym aktorze telewizyjnym, który walczy z uzależnieniem.

– Dlaczego po prostu nie zrobimy serialu, który opowie o tym, z czym się zmagałeś (...) To mogłoby naprawdę wpłynąć na życie innych ludzi – miał przekonywać aktora twórca. Perry jednak nie był zainteresowany taką fabułą. – To nie jest pomysł, który się komuś narzuca, więc odpuściłem – przyznał McKay.

Perry nakręcił jedną scenę w filmie „Nie patrz w górę”, po czym udał się prywatnym samolotem do ośrodka leczniczego w Szwajcarii. Jak pisze „The Hollywood Reporter” miał tam symulować chorobę, aby przekonać lekarzy, by przepisali mu OxyContin. McKay ostatecznie wyciął postać Perry'ego ze swojego filmu. – Właściwie myślałem, że pojechał do Szwajcarii na odwyk. Byłem naiwny – przyznał.

