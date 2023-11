„Chłopi” z kolejnym rekordem. Film zobaczyło milion widzów

Po czterech weekendach od premiery „Chłopi” w reż. DK Welchman i Hugh Welchmana zebrali w kinach ponad milionową widownię. To nie tylko najlepszy polski film tegorocznego boxoffice, ale też jedyna rodzima produkcja, która przekroczyła milion widzów.

Widzowie pokochali „Chłopów” kompleksowo – nie tylko film, ale również nowe, ilustrowane obrazami z produkcji, wydanie noblowskiej powieści Władysława Stanisława Reymonta, a także ścieżkę dźwiękową, autorstwa Łukasza L.U.C. Rostkowskiego i Rebel Babel Film Orchestra.

Płyta ze ścieżką dźwiękową z „Chłopów”

Płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu „Chłopi” już jest dostępna na płycie CD z ludowymi wycinankami i dodatkowymi utworami w sklepach muzycznych w całej Polsce. Występują na niej, pod batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego, topowi artyści – Kayah, Ralph Kamiński, Laboratorium Pieśni, Dagadana, Małgorzata Kożuchowska, Julia Wieniawa i wielu innych. Ścieżka dźwiękowa powalczy o nominację do Oscara w kategorii muzyka – Best Original Score.

Wideo do nowego singla z „Chłopów”

Do sieci właśnie trafiło wideo do piosenki „Koniec lata”, który powstał w kolaboracji z Kwiatem Jabłoni, Karoliną Skrzyńską i Belą Komoszyńską z Sorry Boys! To drugi singiel z malowanej adaptacji „Chłopów”, który nawiązuje do czterech pór roku.

Wyjątkowy singiel promujący film „Chłopi”

„Koniec Lata” łączy trzy niezwykłe kobiece wokale z dźwiękami mandoliny Jacka Sienkiewicza, tworząc niezapomniane brzmienie, które towarzyszy finałowej scenie filmu. To najbardziej współczesny utwór w filmie, ale tak, jak i cały soundtrack, nagrany głównie za pomocą instrumentów historycznych i akustycznych.

Pierwszy singiel zatytułowany „Jesień – Tańcuj” bije rekordy popularności (ponad 2,2 miliona odtworzeń w serwisie You Tube, 2,5 miliona w serwisie Spotify).