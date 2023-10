Do sieci właśnie trafiła ścieżka dźwiękowa z „Chłopów”. Będzie też okazja usłyszeć ją na żywo

Ścieżka dźwiękowa do filmu „Chłopi” autorstwa L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra już dostępna. Album digitalowy od dziś dostępny jest we wszystkich serwisach streamingowych w Polsce, dzięki wytwórni Agora Muzyka i na całym świecie, dzięki Milan Records, wydawcy Hansa Zimmera, który skomponował muzykę m.in. do takich filmów jak „Król Lew” oraz „Incepcja”. „Chłopi” zgromadzili w kinach już ponad 630 tys. widzów.

„Chłopi”. Nowy film na podstawie powieści Władysława Reymonta

Nie tylko „Chłopi” kandydatem do Oscara

Ścieżka dźwiękowa do „Chłopów”, polskiego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy, to album Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Produkcja będzie walczyć o nominację do Oscara także w kategorii muzyka – Best Original Score. Album jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, a nagrany z Rebel Babel Film Orchestra pierwszy singiel „Jesień – Tańcuj” przekroczył już 1,4 miliona wyświetleń.

Z okazji premiery płyty na kanale Łukasza L.U.C. Rostkowskiego pojawił się kolejny klip z muzyką z filmu. Tym razem to podkład z namiętnego tańca Jagny i Antka.

Album digitalowy składa się 21 kompozycji autorstwa Łukasza L.U.C. Rostkowskiego i Rebel Babel Film Orchestra. Krążek w wersji fizycznej swoją premierę będzie mieć 3 listopada i zawiera 24 utwory – o 3 więcej niż jego wersja streamingowa.

Kayah, Kwiat Jabłoni, Ralph Kaminski stworzyli muzykę do „Chłopów”

Na płycie pojawiło się wiele znanych gwiazd: m.in. Kayah, Kwiat Jabłoni, Ralph Kaminski, Apolonia Nowak, Dagadana, Lor, Laboratorium Pieśni, Sutari, Tęgie Chłopy, Maria Pomianowska, Julia Wieniawa, Bela Komoszyńska, Małgorzata Kożuchowska, T.ETNO, ale także ukraińscy artyści (Chór Vyrij) i białoruski dudziarz Vital Voronau. Muzyka do Chłopów jest zagrana wyłącznie na autentycznych ludowych instrumentach. O tym, jakim wyzwaniem i przygodą było tworzenie ścieżki dźwiękowej do tej oryginalnego filmu opowiedział Łukasz L.U.C. Rostkowski.

– Ścieżka dźwiękowa do „Chłopów” to dla mnie wielkie przeżycie. Wielka przygoda tworzona z niezwykle utalentowaną ekipą muzyków, kapel, zespołów i solistów. Chciałem stworzyć szerokie kompendium słowiańskiej muzyki folkowej w nawiązaniu do międzynarodowego charakteru tej produkcji. Z całego serca dziękuję DK Welchman i Hugh Welchmanowi za 4 lata akademii filmowej. Zaprosiliśmy tu wielu różnych muzyków, którzy od lat poświęcają się z wielkim oddaniem muzyce tradycyjnej i połączyliśmy ich zarówno z symfoniką, jak i muzyką rozrywkową. Idea Rebel Babel polega na angażowaniu lokalnych muzyków, więc przy okazji koncertów chcemy zapraszać kolejne niezwykłe kapele i regionalne zespoły pieśni i tańca – powiedział.

Muzyka z „Chłopów” na żywo

Widzowie, których oczarowała muzyka z „Chłopów” będą mieć okazję usłyszeć ją na żywo. Bilety są już w sprzedaży. Pierwszy z koncertów odbędzie się za kilkanaście dni.

