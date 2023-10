Thirty Seconds To Mars, David Guetta i Loreen. Znamy line-up MTV EMA 2023

MTV odkrywa kolejne karty, czyli line-up MTV EMA 2023 składający się ze światowej sławy artystów, którzy rozgrzeją występami fanów na żywo i przed telewizorami. Poznaliśmy również nazwiska gwiazd, które wręczą zwycięskie statuetki.

Kto wystąpi na MTV EMA?

Na scenie MTV EMA pojawią się również: była gwiazda zespołu Little Mix, a obecnie solowa artystka – Leigh-Anne, światowej sławy aktorki Lily Collins i Ashley Park, znany z popularnego w latach 90. duetu Milli Vanilli i występujący w filmie dokumentalnym Paramount+ o tym samym tytule – Fab Morvan, nominowana do nagrody Push performance roku – Kaliii, multiplatynowa, nagradzana na całym świecie piosenkarka walcząca w tym roku o tytuł Najlepszej artystki krajów nordyckich – Loreen, a także brytyjska piosenkarka PinkPantheress nominowana w kategoriach: Najlepsza współpraca, Najlepszy debiut i Najlepszy artysta Wielkiej Brytanii i Irlandii.

MTV EMA 2023. Nominacje

Już 5 listopada 2023 roku Paryż zamieni się w europejską stolicę muzyki. Zapewne zaskoczeniem nie jest, że najwięcej szans na statuetkę ma Taylor Swift. Wokalistka prowadzi z siedmioma nominacjami, w tym w kategoriach „Najlepsza artystka”, „Najlepsza piosenka” i „Najlepszy teledysk”. Jej głównymi konkurentkami są Olivia Rodrigo i SZA, które zgarnęły po sześć nominacji m.in. w tych samych kategoriach. Doja Cat, Måneskin, Miley Cyrus i Nicki Minaj zdobyli po cztery nominacje, w tym dla „Najlepszej piosenki” i „Najlepszego artysty/ Najlepszej artystki”.

Nie zbarakło też nominacji dla polskich artystów. O statuetkę MTV walczą: Doda, Kasia Nosowska, Mrozu, Sanah oraz Vito Bambino. Zobaczcie wszyskie nominacje.

Głosy we wszytkich kategoriach można oddawać za pośrednictwem strony do 31 października 2023 roku.

Gdzie oglądać galę MTV EMA 2023?

Gala MTV EMA 2023 będzie transmitowana na żywo na antenie MTV w ponad 150 krajach. Show będzie również dostępne na żywo na Pluto TV i na żądanie w Paramount+.

Zobaczcie, kto tego wieczora zawładnie sceną MTV!

Thirty Seconds To Mars



Zespół braci Jareda i Shannona Leto to dziewięciokrotny zwycięzca MTV EMA. Wystąpi w Paryżu niedługo po wrześniowej premierze swojego szóstego albumu studyjnego „It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”. Thirty Seconds To Mars w tym roku powalczy również o nagrodę w kategorii Najlepszy artysta muzyki alternatywnej.



Sabrina Carpenter



jej ostatni album „Emails I Can't Send” zebrał do tej pory 2 miliardy odtworzeń na całym świecie, a utwór „Nonsense” pokrył się platyną i utrzymywał się na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych przez 19 tygodni. Sabrina koncertowała również jako support podczas międzynarodowej trasy koncertowej Taylor Swift „Eras Tour”. Występ w Paryżu będzie jej debiutem na MTV EMA. Jest również nominowana w kategorii Najwierniejsi fani.



Jung Kook



członek zespołu BTS, który tuż po międzynarodowym sukcesie swojego singla „Seven (feat. Latto)” (pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100) i na fali niedawno wydanego drugiego utworu „3D (feat. Jack Harlow)” debiutuje na MTV EMA jako solowy artysta. Dzięki „Seven (feat. Latto)” został pierwszym południowokoreańskim artystą solowym, który przez osiem kolejnych tygodni zajmował pierwsze miejsce na liście Spotify Weekly Top Songs Global. Walczy o nagrodę w trzech kategoriach: Najlepsza piosenka, Najepszy artysta K-Popowy i Najwierniejsi fani.



Ozuna



po raz pierwszy na scenie MTV EMA wystąpi również wielokrotnie nagradzana gwiazda światowego formatu, której sukces zaowocował kilkoma największymi kolaboracjami muzycznymi, takimi jak „Taki Taki” z DJ Snake'iem, Seleną Gomes i Cardi B, „Del Mar” z SIA i Doją Cat, a także „Hey Mor” z Feidem. Tymczasem artysta wcale nie zwalnia tempa, ponieważ niektóre z jego ostatnich wydań, takie jak „Monotonía” z Shakirą i „Eva Longoria” z Dadivo, osiągnęły już łącznie niemal miliard streamów.



Manuel Turizo



23-letni kolumbijski muzyk, który zadebiutuje na gali w Paryżu. Po tym jak pojawił się na międzynarodowej scenie muzycznej ze swoim hitowym singlem „Una Lady Como Tú” w 2016 roku, Manuel ma obecnie na swoim koncie szereg zwycięstw – otrzymał podwójną platynę za współpracę z Shakirą przy „Copa Vacia”, znalazł się na szczycie listy Billboard Hot Latin z platynowym utworem „La Bachata”, który przez ponad rok znajdował się również na liście Spotify Global Top 100 Chart, zbierając ponad 2 miliardy streamów. Jego niedawna współpraca z MARSHMELLO („El Merengue”) od momentu premiery znajduje się w rankingu Spotify Global Top 200. Manuel jest nominowany do nagrody MTV EMA w kategorii Najlepszy artysta Ameryki Łacińskiej.



Anne-Marie



niedawno wydała swój trzeci album studyjny, a na scenie EMA 5 listopada zaprezentuje najnowsze hity, czyli „Unhealthy” feat. Shania Twain i „Baby Don't Hurt Me” – soundtrack lata, który jest nominowany do nagrody za Najlepszą współpracę.



Coi Leray



energiczna wokalistka, która w ostatnim czasie zaserwowała szereg hitów ze swojego debiutanckiego albumu „Trendsetter”, w tym: pokryty podwójną platyną utwór „No More Parties”, epickie kolaboracje z Nicki Minaj i Pooh Shiesty oraz jej najwyżej notowany singiel i viralowy hit „Players”. Coi jest nominowana w kategoriach Najlepsza współpraca i Najlepszy debiut.



David Guetta



sześciokrotny zdobywca nagród EMA i jeden z najbardziej cenionych DJ-ów, producentów i artystów. Może pochwalić się prawie 40 miliardami streamów, 50 milionami sprzedanych płyt i współpracą z największymi gwiazdami międzynarodowej sceny muzycznej. Jego single siedmiokrotnie były numerem 1 w Wielkiej Brytanii, a sam trzykrotnie został okrzyknięty najlepszym DJ-em na świecie w DJ Mag „Top 100”. W tym roku jest również nominowany do nagrody MTV EMA w kategoriach Najlepsza współpraca i Najlepszy artysta muzyki elektronicznej.



The Kid LAROI



20-letni artysta uznawany za fenomen rapowej sceny, który w tym roku po raz pierwszy wystąpi przed publicznością MTV EMA. Uwagę fanów na całym świecie przykuł za sprawą debiutanckiej EP-ki „14 With A Dream”, a także występów ze swoim bliskim przyjacielem i mentorem, nieżyjącym już raperem Juice WRLD. Kid LAROI jest nominowany do nagrody MTV EMA dla Najlepszego australijskiego artysty



Reneé Rapp



jej debiutancki album „Snow Angel” zdobył uznanie na całym świecie i pobił rekordy sprzedaży w USA w 2023 roku, zbierając ponad 300 milionów streamów. Reneé, po wyprzedanej światowej trasie koncertowej, w Paryżu na scenie MTV EMA wystąpi po raz pierwszy. Jest nominowana w kategoriach Najlepszy debiut i Push performance roku.



