Nominacje do MTV EMA 2023. Taylor Swift znów na czele

Już 5 listopada Paryż zamieni się w europejską stolicę muzyki! Czas poznać nominowanych do MTV MTV European Music Awards 2023. Taylor Swift prowadzi z siedmioma nominacjami, w tym w kategoriach „Najlepsza artystka”, „Najlepsza piosenka” i „Najlepszy teledysk”. Jej głównymi konkurentkami są Olivia Rodrigo i SZA, które zgarnęły po sześć nominacji m.in. w tych samych kategoriach. Doja Cat, Måneskin, Miley Cyrus i Nicki Minaj zdobyli po cztery nominacje, w tym dla „Najlepszej piosenki” i „Najlepszego artysty/ Najlepszej artystki”.

MTV EMA 2023 pełne niespodzianek

Wśród nominowanych znalazło się dwudziestu sześciu debiutantów. Trzy nominacje zdobył Jung Kook z BTS, dla którego są to pierwsze wyróżnienia MTV EMA jako artysty solowego. Central Cee, FLO, Ice Spice, PinkPantheress zdobyli po trzy nominacje, a Asake, Coi Leray, Metro Boomin, NewJeans, Peso Pluma i Reneé Rapp zostali nominowani w dwóch kategoriach. The Weeknd, zwycięzca w kategorii „Najlepszy teledysk” w jednej z poprzednich edycji MTV EMA, także ma szansę na zgarnięcie dwóch nagród w tym roku.

Polscy artyści z szansą na statuetkę MTV EMA 2023

W bieżącej edycji konkursu MTV EMA została dodana nowa kategoria „Najlepszy artysta/ Najlepsza artystka muzyki afrobeats”. Ubiegający się o ten tytuł to: Asake, Aya Nakamura, Ayra Star, Davido i Rema.

Polscy fani MTV również wybiorą najlepszego artystę/ najlepszą artystkę z naszego kraju. Rok 2023 bez wątpienia należał do nich! W piątce nominowanych z Polski znaleźli się: Doda, Kasia Nosowska, Mrozu, Sanah oraz Vito Bambino.

Głosy we wszytkich kategoriach można oddawać za pośrednictwem strony do 31 października 2023 roku. Zwycięzcy w kategoriach „Najwierniejsi fani” i „Najlepszy zespoł” zostaną wybrani w późniejszym terminie za pośrednictwem mediów społecznościowych @MTVEMA. Laureat w kategorii „Najlepszy teledysk” zostanie wyłoniony przez MTV.

Gdzie oglądać galę MTV EMA 2023?

Gala MTV EMA 2023 będzie transmitowana na żywo na antenie MTV w ponad 150 krajach. Show będzie również dostępne na żywo na Pluto TV i na żądanie w Paramount+.

NAJLEPSZA PIOSENKA





Doja Cat – „Paint The Town Red”Jung Kook feat. Latto – „Seven”Miley Cyrus – „Flowers”Olivia Rodrigo – „vampire”SZA – „Kill Bill”Taylor Swift – „Anti-Hero”Rema, Selena Gomez – „Calm Down”



NAJLEPSZY TELEDYSK





Cardi B feat. Megan Thee Stallion – „Bongos”Doja Cat – „Paint The Town Red”Little Simz – „Gorilla”Miley Cyrus – „Flowers”Olivia Rodrigo – „vampire”SZA – „Kill Bill”Taylor Swift – „Anti-Hero”



NAJLEPSZY ARTYSTA/ NAJLEPSZA ARTYSTKA





Doja CatMiley CyrusNicki MinajOlivia RodrigoSZATaylor Swift



NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA





Central Cee x Dave – „Sprinter”David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – „Baby Don’t Hurt Me”KAROL G, Shakira – „TQG”Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – „Creepin’”PinkPantheress, Ice Spice – „Boy’s a Liar Pt. 2”Rema, Selena Gomez – „Calm Down”



NAJLEPSZY DEBIUT





Coi LerayFLOIce Spice Peso PlumaPinkPantheressReneé Rapp



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI POP/ NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI POP:





Billie Eilish Dua LipaEd SheeranMiley CyrusOlivia RodrigoTaylor Swift



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI AFROBEATS/ NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI AFROBEATS





AsakeAya NakamuraAyra StarrBurna BoyDavido Rema



NAJLEPSZY ARTYSTA ROCKOWY





Arctic MonkeysFoo FightersMåneskinMetallicaRed Hot Chili PeppersThe Killers



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI LATYNOSKIEJ/ NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI LATYNOSKIEJ





AnittaBad BunnyKAROL GPeso PlumaROSALÍA Shakira



NAJLEPSZY ARTYSTA K-POPOWY/ NAJLEPSZA ARTYSTKA K-POPOWA:





FIFTY FIFTYJung KookNewJeansSEVENTEENStray KidsTOMORROW X TOGETHER



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI ALTERNATYWNEJ/ NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI ALTERNATYWNEJ





BlurFall Out BoyLana Del ReyParamoreThirty Seconds To MarsYUNGBLUD



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ/ NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ:





Alesso Calvin HarrisDavid Guetta Swedish House Mafia Peggy GouTiësto



NAJLEPSZY ARTYSTA HIP-HOPOWY/ NAJLEPSZA ARTYSTKA HIP-HOPOWA





Cardi BCentral CeeLil WayneLil Uzi VertMetro BoominNicki MinajTravis Scott



NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI R&B/ NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI R&B





ChlöeChris BrownSteve LacySummer WalkerSZA Usher



NAJLEPSZY WYSTĘP NA ŻYWO





BeyoncéBurna BoyEd SheeranMåneskinSZATaylor SwiftThe Weeknd



PUSH PERFORMANCE ROKU





Listopad 2022: Flo Milli Grudzień 2022: Reneé Rapp Styczeń 2023: Sam Ryder Luty 2023: Armani WhiteMarzec 2023: FLETCHERKwiecień 2023: TOMORROW X TOGETHERMaj 2023: Ice SpiceCzerwiec 2023: FLOLipiec 2023: Lauren Spencer Smith Sierpień 2023: KaliiiWrzesień 2023: GloRillaPaździernik 2023: Benson Boone



NAJWIERNIEJSI FANI





AnittaBillie Eilish BLACKPINKJung KookNicki Minaj Olivia Rodrigo Sabrina CarpenterSelena Gomez Taylor Swift



NAJLEPSZY ZESPÓŁ





aespaFLOJonas BrothersMåneskinNewJeansOneRepublicSEVENTEENTOMORROW X TOGETHER



NAJLEPSZY POLSKI ARTYSTA/ NAJLEPSZA POLSKA ARTYSTKA





DodaKasia NosowskaMrozuSanahVito BambinoCzytaj też:

MTV Video Music Awards 2023. Trudno wybrać najciekawszą stylizację. Sami zobaczcieCzytaj też:

Organek kolejną gwiazdą MTV Unplugged. „Wyłączenie prądu wcale nie wyklucza dobrej zabawy”