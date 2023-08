Cichopek odpowiedziała na zaczepkę Smaszcz. „Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy?”

Od kiedy Paulina Smaszcz ujawniła informację o związku jej byłego męża z Katarzyną Cichopek, wciąż jest pod lupą mediów i chętnie wykorzystuje to zainteresowanie. Chociaż jeszcze niedawno unikała tematu Macieja Kurzajewskiego, to znów zaczęła się wypowiadać o ojcu swoich synów.

Paulina Smaszcz znó atakuje Katarzynę Cichopek

Od kilku dni gwiazda „M jak miłość” oraz dziennikarz spędzają romantyczne wakacje w Grecji, który oczywiście chętnie relacjonują. Wybór miejsca ewidentnie nie spodobał się Paulinie Smaszcz, która opublikowała obszerny post.

„Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy? Konkubiny, jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami, w miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze. To trend, czy wzorce? Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje” – zaczęła celebrytka. W dalszej części przyznała, że znajomi dzwonią do niej i przekazują, że Kurzajewski z Cichopek zatrzymali się w tym samym hotelu, co przed laty ona z rodziną.

„Większość znajomych pyta go o mnie, o dzieci, o wnuczkę, o moją Mamę, a konkubina bez mrugnięcia okiem bierze w tym udział. To, że on jest złośliwym, podłym pionkiem w cichości, to już z moimi synami wiemy” – kontynuowała Paulina Smaszcz. Podkreśliła też, że synowie Kurzajewskiego mają nie pałać sympatią do serialowej Kingi. „Komu ona robi na złość? Moim synom nie, bo oni już wiedzą, z kim mają do czynienia i kim jest ta pani. Może ona robi swoim dzieciom i swojej rodzinie na złość? Żadna rozumna kobieta nie zabierze nowego kochanka, czy konkubenta w miejsce, w którym ona lub on mają wspomnienia z poprzedniego związku, gdzie wszyscy znają jego byłą żonę, gdzie dorastały jego dzieci” – podkreśliła.

Cichopek odpowiedziała Smaszcz

Gwiazda dodała też, że w jej dawnym rodzinnym domu nie trwa remont, a Katarzyna Cichopek ma korzystać z tych samych rzeczy, co ona w przeszłości. „Konkubina bez wahania mieszkania w naszym rodzinnym domu, śpi w moim łóżku, nawet na tym samym materacu, je z moich talerzy i kąpie się w mojej wannie. Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy? Znam kolejne żony, drugie, trzecie i byłych mężów, którzy w nowych związkach stworzyli nowe miejsce, nową historię i nowe otwarcie” – czytamy na profilu Kobiety Petardy. Na koniec podkreśliła, że zarówno ona jak i jej synowie oraz mama nie zamierzają rezygnować z pobytu w Leros.

Do całej sytuacji odniosła się Katarzyna Cichopek, która rzadko odpowiada na zaczepki byłej żony swojego obecnego partnera. Aktorka opublikowała serię zdjęć w kostiumie kąpielowym z komentarzem: Komentarz jest zbędny. Dodała też hasztag „Nie pytam o zgodę, bo mogę”.

instagramCzytaj też:

Michał Bajor o swoich finansach. „Jestem utracjuszem totalnym”Czytaj też:

Doda i Smolasty pokazali romantyczne zdjęcie. Wiemy, o co chodzi