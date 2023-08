Te gwiazdy zostały mamami w dojrzałym wieku. Nie tylko Katarzyna Sokołowska

Ciąża w późnym wieku wiążę się z poronieniem, ale także zwiększoną szansą na wystąpienie zaburzeń oraz problemów chromosomalnych, które prowadzą do genetycznych wad płodu. Mimo to dzięki rozwojowi medycyny macierzyństwo w późnym wieku jest dużo bezpieczniejsze zarówno dla matki jak i dziecka niż dekadę temu. Wiele ze znanych kobiet zdecydowało się urodzić potomstwo w dojrzałym wieku, a wcześniej skoncentrować się na karierze. Kto należy do tego grona?

Katarzyna Sokołowska

Niedawno swoje pierwsze na świecie dziecko powitała Katarzyna Sokołowska. Jurorka „Top Model” została mamą w wieku 49 lat. Informacją o powiększeniu się rodziny podzieliła się w mediach społecznościowych. Cuda się zdarzają. „Alleluja! Wspaniałych Świąt dla Was! Dla nas nie mogły być lepsze” – napisała pod fotografią, na której prezentowała powiększony brzuszek. Ojcem pociechy jest wieloletni partner Sokołowskiej, Artur Kozieja znany przedsiębiorca i inwestor.

Barbara Sienkiewicz

Barbara Sienkiewicz podczas swojej kariery głównie wcielała się w role epizodyczne oraz drugoplanowe. Widzowie, którzy lubią seriale, doskonale kojarzą aktorkę z takich produkcji jak „Klan”, „M jak miłość”, „Ranczo” czy „Na dobre i na złe”. Wszystkie oczy zwróciły się jednak na nią kiedy została mamą w wieku 59 lat.

Barbara Sienkiewicz przyznała, że mimo że późne macierzyństwo nie było łatwe to, że pokonało „wszystkie bariery”. Dodatkowo podkreśliła, że była w pełni gotowa na posiadanie dzieci, nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale także zdrowotnym. Wyznała, że lekarz powiedział jej, że „ma młody wiek biologiczny”. – Czułam w 100 proc., że dam radę. Gdybym tego nie czuła, to na pewno bym nie realizowała do końca swojej decyzji i chęci – powiedziała Barbara Sienkiewicz dla „Wieczornego Expressu”.

Weronika Marczuk

Weronika Marczuk, która przed laty była żoną Cezarego Pazury, także dość późno została mamą. Producentka filmowa, postać telewizyjna oraz radczyni prawna pochodzenia ukraińskiego nie ukrywała, że bardzo długo walczyła o ciążę.

– To nie pierwszy raz i nie drugi, kiedy noszę dziecko pod sercem. Było sporo prób i tragedii też. Próbuję po prostu wierzyć w to, że każde przeżycie jest potrzebne. Nie będę ukrywać, że dziecko było poczęte dzięki in vitro – powiedziała w wywiadzie dla „Dzień Dobry TVN”. Wówczas była w szóstym miesiącu ciąży.

Ostatecznie w wieku 49 lat powitała na świecie córeczkę Anię. O swojej drodze napisała w książce „Walka o Macierzyństwo”.

Agnieszka Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk także późno urodziła swojego pierwszego synka. Aktorka urodziła dziecko w wieku 40 lat. Teraz chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i publikuje zdjęcia latorośli. Ojcem Milana jest znany sportowiec Robert Karaś. Włodarczyk bardzo często podkreśla, że cieszy się z bycia mamą, jednak nie ukrywa, że martwi się, że nie doczeka wnuków.

Agnieszka Maciąg

Agnieszka Maciąg pierwsze dziecko urodziła jeszcze na początku swojej kariery w modelingu. Celebrytka wówczas powitała na świecie syna Michała. Drugą pociechę urodziła tuż przed 43. urodzinami. Helena przyszła na świat w łóżku swojej mamy, kiedy ta relaksowała się i słuchała muzyki.

– Pogodziłam się z tym, że nie będę miała więcej dzieci, ponieważ staraliśmy się o nie przez kilka lat. Życie jednak jest nieprzewidywalne, nie zaplanowałabym, że po czterdziestce urodzę córkę – powiedziała dla „Vivy!”.

Katarzyna Skrzynecka

Podobny model rodziny występuje także u Katarzyny Figury. Legendarna aktorka pierwszego syna urodziła w 1987 roku. Na kolejne pociechy zdecydowała się dużo później. Pierwszą córkę urodziła w wieku 40 lat, a drugą trzy lata później.

Katarzyna Skrzynecka

O problemach z zajściem w ciążę wielokrotnie mówiła też Katarzyna Skrzynecka. Zanim jej pierwsza córka przyszła na świat, aktorka była czterokrotnie w ciąży. Dziecko pojawiło się dopiero kiedy gwiazda skończyła 40 lat.

– Alisia urodziła się, gdy skończyłam 40 lat. Wcześniej czterokrotnie byłam w ciąży i nie udało mi się urodzić dziecka. Alisia była wyczekiwana i wymarzona. Nigdy nie straciłam nadziei. Jest inteligentną i rezolutną dziewczynką – wyznała w rozmowie z „Galą”.

Czytaj też:

Gwiazdy, które zrezygnowały z picia alkoholu. Nie tylko przez uzależnienieCzytaj też:

FEST Festival odwołany. Co ze zwrotem pieniędzy za bilety?