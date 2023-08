Gwiazdy, które zrezygnowały z picia alkoholu. Nie tylko przez uzależnienie

Wiele osób znanych z pierwszych stron gazet chętnie mówi o zupełnej rezygnacji z alkoholu. Powodami są nie tylko uzależnienia, ale także dbanie o wygląd, formę czy praca nad relacjami rodzinnymi. Kto ze znanych i lubianych jest abstynentem?

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez jest znana ze swojego obsesyjnego dbania o wygląd. Wychodzi jej to jednak na dobre, bo gwiazda, która ma 54 lata, zdecydowanie nie wygląda na swój wiek. Wokalistka stosuje specjalne diety, trenuje kilka razy w tygodniu i poddaje się wielu zabiegom odżywiającym twarz. To jednak nie koniec wyrzeczeń. Gwiazda nie tylko unika kawy i papierosów, ale też alkoholu. J.Lo unika alkoholu od 2003 roku.

Zenon Martyniuk

Zenon Martyniuk, który pracuje w mocno rozrywkowej branży, także stroni od wysokoprocentowych trunków. Chociaż nie przeszedł przez uzależnienie, to powodem jest wychowanie przez rodziców. – Alkohol to zgubna rzecz. W moim rodzinnym domu w ogóle się nie piło. Na szczęście nie ciągnie mnie do tego nałogu. Nie przepadam za mocniejszymi trunkami. Traktuję swoją pracę poważnie i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł mnie zobaczyć w nieodpowiednim stanie. Nigdy nie zawaliłem żadnego koncertu przez niedyspozycję związaną z nadmiernym balowaniem" — powiedział „Super Expressowi”.

Anne Hathaway

Do grona niepijących osób w 2019 roku dołączyła Anne Hathaway. Swoją decyzję ogłosiła niedługo po przyjściu na świat jej pierwszego synka. Wówczas stwierdziła, że rzuca wspomnianą używkę na 18 lat.

– Nigdy nie chodziło o tracenie nad sobą kontroli ani sposób, w jaki piję. Problemem okazał się kac i jego wpływ na moje życie rodzinne – tłumaczyła w programie Lorraine aktorka. – Poranki, które spędzam z Jonathanem, to dla mnie najcenniejszy czas w ciągu dnia, a choć nienawidzę tego przyznawać, po trzydziestce kac zaczął stawać się naprawdę dokuczliwy, wyłączał mnie z życia na kilka godzin. Musiałam więc dokonać wyboru. Czy był trudny? Cóż, jak na razie jestem raczej zirytowana tym, jak dobrze mi idzie – powiedziała w programie „Lorraine”.

Maciej Stuhr

Na polskim podwórku także nie brakuje gwiazd, które zrezygnowały z alkoholu. Jedną z nich jest Maciej Stuhr, który w swojej książce przyznał, że 'swoje już wypił' i drugą część postanowił przeżyć w trzeźwości. Przyznał, że zastanawia się ile i gdzie można wypić, żeby nie stracić kontroli jest męczące.

Florence Welch

O swojej trzeźwości wielokrotnie mówiła też Florence Welch, piosenkarka, która największą sławę zdobyła dzięki projektowi Florence and the Machine. Gwiazda wyznała, że przez lata koncertowania alkohol pomagał jej pokonać nieśmiałość. – Na scenie pewnie tego nie widać, ale jestem bardzo nieśmiała. Dawniej piłam przed każdym występem, by stłumić w sobie to uczucie – powiedziała w rozmowie z „Billboardem” w 2015 roku.

Przełomem była praca nad albumem „How Big, How Blue, How Beautiful”. Wówczas Florence sama przed sobą przyznała, że ma problem z alkoholem. – Dużo czasu zajęło mi pogodzenie się z tym faktem, ale by rozpocząć zmiany, wystarczył prosty rachunek: picie przynosi mi chwilową ulgę, do czasu, gdy je kontroluję. Ale w ciągłej kontroli nie ma przecież przyjemności. Dziś wiem, że trzeźwość jest jednym z moich największych osiągnięć – dodała.

Marcin Hakiel

Marcin Hakiel także nie pije alkoholu i trwa to już 10 lat. Jak się okazuje, powodem nie są troska o formę fizyczną, ale zmiany, które pojawiły się podczas terapii celebryty. B„yłem na terapii, zrozumiałem, że nie potrzebuję alkoholu, żeby być szczęśliwym” – napisał w mediach społecznościowych.

Brad Pitt

Co ciekawe abstynentem jest też Brad Pitt, który ma własną winnicę we Francji. Różowe wino produkowane w posiadłości zostało niedawno uznane przez magazyn „Le Figaro” za najlepsze w Prowansji. Impulsem do rzucenia alkoholu była sądowa batalia z Angeliną Jolie, w której walczył przede wszystkim o ich dzieci.

– Mam winiarnię, bardzo lubię wino, ale to, które miałem w domu, po prostu wylałem. Zrozumiałem, że nie chcę już tak żyć – mówił w jednym z wywiadów. Podkreślił też, że kiedy jest trzeźwy, jest szczęśliwy każdego dnia.

Michał Koterski

Alkoholu unika też Michał Koterski. Gwiazdor przez lata był całkowicie uzależniony od alkoholu i narkotyków. Z nałogiem walczył przez kilkanaście lat, był w tym czasie na kilku odwykach. Powodem było nieradzenie sobie z emocjami. – Wtedy najważniejsze były dla mnie substancje, żeby odciąć się od swoich emocji. Żeby je mieć, ale przede wszystkim, żeby się znieczulić, żeby nie czuć – powiedział w Onet Rano. Od kiedy udało mu się wygrać z nałogiem, zupełnie nie pije.

Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan nie tylko unika alkoholu, ale zwyczajnie po niego nie sięga, a powodem jest obawa o wygląd. „Nie da się dobrze wyglądać, jeśli pije się alkohol. (...) Jeśli chodzi o kobiety, to alkohol jest dewastatorem maksymalnym urody i zdrowia. (...) Da się żyć bez »alko«. Nawet uważam, że takie życie ma dużo lepszą jakość. Już nie mówiąc o tym, że po prostu jest taniej, więc oszczędzacie sobie np. na jakiś zabieg, który możecie sobie zrobić za te pieniądze” — przyznała.

