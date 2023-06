Taylor Swift wystąpi w Polsce! Aby zdobyć bilet, trzeba się szybko zarejestrować

Taylor Swift jest multinstrumentalistką, a jej piosenki oscylują wokół wielu gatunków muzycznych, w tym country, popu, indie folku, rocka czy poezji śpiewanej. Już w wieku 14 lat podpisała swój pierwszy kontrakt z wytwórnią Big Machine Rexords. W 2006 roku wydała swój pierwszy debiutancki album i znalazła się na 5. miejscu listy Billboard 200, pozostając w notowaniu aż do końca dekady.

11 nagród Grammy,50 mln sprzedanych albumów

W 2008 roku wydała album „Fearless”, który była najlepiej sprzedającym się w 2009 w Stanach Zjednoczonych, a także zapewnił jej cztery nagrody Grammy. Miejsce 1. na liście Billboard 200 artystka zapewniła sobie kolejnym krążkiem, zatytułowanym „Speak Now”. Czwartym albumem piosenkarki był „Red”, z którego najpopularniejszą piosenką była „We Are Never Ever Getting Back Together”, a za piąty „1989” z 2014 roku zgarnęła trzy nagrody Grammy. Krążek „Reputation” w 2017 roku zdobył ogromny sukces, przynosząc Swift tytuł pierwszej artystki, której cztery albumy studyjne sprzedały się zaledwie w tydzień w nakładzie 1 mln kopii w USA.

W sumie na koncie Taylor Swift jest 11 nagród Grammy, jedna statuetka Emmy i 23 statuetki Billboard Music Awards. Jest jedną z najlepiej sprzedających się artystek na całym świecie z wynikiem 50 mln sprzedanych albumów i 150 mln singli.

Taylor Swift przyjedzie do Polski! Kiedy koncert? Jak kupić bilety?

Taylor Swift ogłosiła we wtorek 20 czerwca daty europejskiej części „Eras Tour”, która – jak opisywała ją sama piosenkarka – jest „podróżą przez muzyczne ery jej kariery (przeszłe i przyszłe)”. Wśród destynacji piosenkarki po raz pierwszy w historii jest Polska. Artystka zawita do naszego kraju 2 sierpnia 2024 roku i wystąpi na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

twitter

Jak podaje Alter Art, aby otrzymać możliwość dostępu do biletów należy zarejestrować się już teraz. Proces ten trwa tylko do 23 czerwca do 23:59. „Sprzedaż biletów dla zarejestrowanych, zweryfikowanych i posiadających unikalny kod dostępu fanów rozpocznie się 12 lipca o godzinie 12:00” – podał promotor koncertu.

