Grała Zosię w „Rodzinie zastępczej”. Po latach wyjawiła niepokojące informacje

Misheel Jargalsaikhan urodziła się w Mongolii, a gdy miała trzy lata, wraz z rodzicami przeprowadziła się do Polski. Dzieciństwo spędziła w Chojnicach, potem wyjechała do Warszawy. Od 1999 do 2007 roku grała Zosię Kwiatkowską w serialu „Rodzina zastępcza” telewizji Polsat. To dało jej ogólnopolską rozpoznawalność. W 2015 roku wzięła udział w programie „Celebrity Splash!”, a rok później w „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Jargalsaikhan grała też w „BrzydUli 2”, „Wmiksowanych.pl” i „Pogodzie na piątek”.

Jargalsaikhan mimo kariery aktorskiej postanowiła obrać inny kierunek w życiu. W 2007 roku została studentką medycyny we Wrocławiu. Postać, którą grała wtedy w „Rodzinie zastępczej” w serialu wyemigrowała do Kanady. Wybierając medycynę, jak wyjaśniła aktorka, poszła w ślady matki i babki. Po ukończeniu studiów przez jakiś czas zajmowała się medycyną naturalną – akupunkturą i masażem. Od roku jednak otwiera się na medycynę estetyczną.

Serialowa Zosia szczerze o roli w „Rodzinie zastępczej”

Z gwiazdą rozmawiała teraz reporterka „Świata gwiazd”. Jargalsaikhan przyznała w wywiadzie, że bywa rozpoznawana w swoim gabinecie, jednak nie są to zawsze przyjemne sytuacje.

– Bywały takie momenty, że ktoś mówił, że chce „prawdziwego lekarza”. To jest trudne. Nie bulwersowałam się jednak, bo mam świadomość, że w szpitalach, chociażby na oddziałach onkologicznych, gdzie pacjenci leczą się bardzo długo i to leczenie jest bardzo trudne, to nie chcesz ryzykować kontaktu z lekarzem, który, na twoje oko, być może nie ma doświadczenia – opowiedziała.

Jargalsaikhan ma teraz prywatny gabinet i, jak mówi, większość jej pacjentów wie, że wciąż bywa aktorką, jednak w pełni jej ufają. – W mojej prywatnej klinice wygląda to jednak zupełnie inaczej niż w państwowym szpitalu – dodała.

